Cuando Felipe Gomez Alonzo salió a principios de diciembre de su casa en la aldea de Yalambojoch, en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, para poner rumbo a Estados Unidos junto con su padre estaba feliz: "Él muy contento se fue y él me dijo: ‘Hermana: me voy a ir pero si llego ahí, cuando yo sea grande voy a trabajar y a ganar dinero. Voy a estudiar ahí. Y, si Dios nos permite la vida, un día voy a volver por ustedes’" , prometió el pequeño de 8 años al despedirse de su familia, según recuerda su hermana Catalina Gómez.

En su aldea natal, una pequeña comunidad de unos mil habitantes en las montañas del oeste de Guatemala, no se explican cómo eso pudo suceder: "No estaba enfermo en el camino y no estaba enfermo aquí", le dijo a la agencia Reuters la madre de Felipe, Catalina Alonzo Perez, quien dice que ella misma habló con el niño el día antes de que entrara a Estados Unidos.