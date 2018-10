La temporada de la gripe apenas comenzó, pero ya se acaba de reportar la primera muerte infantil por esta causa: un niño de Florida que no había sido vacunado contra la influenza. Las autoridades no revelaron su nombre ni su edad, pero sí informaron que no tenía condiciones médicas previas y que los exámenes dieron positivos para la influenza tipo B, que suele ser más agresiva.

La muerte ocurrió entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre y todavía no está claro si los padres habían decidido no vacunar al pequeño o si simplemente no lo habían hecho todavía porque las autoridades recomiendan que la vacuna se coloque antes de que termine octubre.

“La vacuna es la mejor manera de protegerse a uno y a los seres queridos de la influenza”, recalcó la vocera de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Brad Dalton al diario The New York Times.

Aunque no sea 100% efectiva en evitar que se contraiga el virus, sí disminuye la severidad de los síntomas y la posibilidad de que se desarrollen complicaciones como sepsis o neumonía.

La temporada de la gripe pasada fue muy agresiva y 80,000 estadounidenses murieron por el virus –una cifra récord en las últimas cuatro décadas–. De ese total, 183 fueron menores de edad y 80% de ellos no habían recibido la vacuna.

Temprano para predecir, pero no para vacunarse

Todavía es demasiado temprano para saber cómo será esta temporada: cuánto durará y qué tan severa será. Como no hay forma de predecirlo, las autoridades insisten en la importancia de vacunarse de inmediato ya que la vacuna tarda unas dos semanas en hacer efecto y cuando antes se aplique, mejor. Hasta septiembre, según el The New York Times, ya se contabilizaban 30 muertes por la influenza en todo el país.

A diferencia de lo que muchas personas creen, la vacuna contra la gripe no hace que te enfermes y rara vez tiene efectos secundarios que no pasan de inflamación en el brazo o una leve fiebre.

La de este año protege contra al menos tres cepas de la gripe: dos tipos de influenza A y una de influenza B. La mayoría de los planes de seguro la cubren e incluso hay centros donde la aplican de forma gratuita, sobre todo en el caso de los niños. El precio para personas sin seguro médico ronda los 35 o 40 dólares en farmacias como Walgreens o CVS.

Al ponértela, no sólo te proteges a ti mismo, sino a tus seres queridos. Recuerda que los mayores de 65 años, menores de 5 y personas con condiciones crónicas de salud son más susceptibles a padecer complicaciones de la influenza, que es mucho más que un simple resfriado.