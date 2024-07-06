Así se ha estado preparando Texas para la llegada del huracán Beryl

Video Autos varados y viviendas dañadas: fuertes lluvias en el estado de México causan estragos e inundaciones

El huracán Beryl tocó tierra la madrugada del lunes cerca de Matagorda, Texas, con fuertes vientos y lluvias y peligrosas marejadas ciclónicas.

PUBLICIDAD

Se espera que en las próximas horas Beryl se vaya debilitando y a partir de esta noche y hasta el martes haga un pequeño giro hacia el noreste.

¿Qué se espera de Beryl en Texas?

Ciudades como Rockport, Galveston o Houston, en Texas, se encuentran en zonas que podrían verse afectadas por Beryl.

Actualmente, la alerta de huracán para la costa de Texas se extiende desde la bahía de Mesquite hasta Port Bolivar. También hay una alerta por marejada ciclónica desde la bahía de Mesquite hasta Sabine Pass, incluyendo las bahías de Matagorda y Galveston.

Aquí puedes ver el mapa con el cono de posibles trayectorias del NHC:

Beryl realizará un giro hacia el noreste. Imagen Centro Nacional de Huracanes



Se espera que el sistema de Beryl produzca peligrosas marejadas ciclónicas, fuertes lluvias y vientos, probables inundaciones e incluso algunos tornados a Texas.

Si vives en Texas, es importante que sigas la información actualizada de autoridades locales para saber si estás en un área que está bajo alguna alerta de huracán, tormenta tropical o si existen órdenes de evacuación.

El vicegobernador del estado, Dan Patrick, quien se desempeña actualmente como gobernador en funciones mientras el gobernador Greg Abbott está de viaje en Taiwán, emitió una declaración preventiva de desastre para 121 condados del estado.

¿Cómo prepararte para un huracán?

Las autoridades de Texas han pedido a los residentes y visitantes que se mantengan informados. Aquí tienes un check list breve para prepararte si el huracán Beryl llega a tu área:

Organízate: habla con tu familia y prepara un plan de comunicación y reunión, en caso de que se separen.

PUBLICIDAD

Ten un plan de emergencia: identifica dónde están los refugios locales y las rutas de evacuación.

Contactos: ten listas de números importantes off line (en una libreta, por ejemplo) en caso de que te quedes sin batería. También ten agendados contactos, en lo posible, fuera del área que se espera que esté afectada.

Prepárate: Ten un plan (como por ejemplo dónde evacuarte en caso de tener que hacerlo).

Suministros: compra alimentos no perecederos, agua y otros suministros esenciales.

Tu carro: intenta mantener lleno el tanque de gasolina del carro.

Asegura tu hogar: revisa si debes colocar shutters, tormenteras, paneles de madera, bolsas de arena etc. Revisa el techo y canaletas y asegúrate de que esté en buenas condiciones y libres de obstrucciones.

Prepara un kit de emergencia: baterías, linternas, documentos importantes, números de teléfono, cargadores portátiles, medicamentos, dinero en efectivo.

Evacuar si es necesario y mantente a salvo: No salgas durante la tormenta, no intentes encender generadores (muchas muertes en huracanes se producen por electrocuciones de este tipo) y sigue las instrucciones de las autoridades.

Si tienes mascotas: incluye alimentos, agua, medicamentos y documentos de identificación para tus mascotas y si debes evacuar, revisa qué albergues aceptan animales.

PUBLICIDAD

Pólizas de seguro: pensando en el después del huracán, revisa tus pólizas y sus coberturas en casos de daños por huracanes e inundaciones. También se recomienda tomar videos o fotografías de tu hogar por si luego debes hacer reclamos.

Mantente informado: Sigue las últimas actualizaciones del huracán Beryl de meteorólogos y autoridades locales.

¿Dónde buscar información sobre Beryl en Texas?

Tienes muchos sitios web estatales y federales para buscar información, en inglés y en español.

Alertas de Emergencia de Texas (TDEM): Inscríbete en las alertas del Departamento de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM).

En el estado de Texas: TexasReady.gov y también tdem.texas.gov/prepare

Alertas de tu ciudad y el condado: Muchas ciudades y condados en Texas tienen sus propios sistemas de alertas que puedes recibir por mensaje de texto o correo electrónico

El sitio web del gobierno federal ready.gov

Wireless Emergency Alerts: Las alertas de emergencia inalámbricas (WEA) son mensajes de emergencia que las autoridades gubernamentales envían directamente a su teléfono a través de su operador de telefonía móvil. Puedes ver toda la información aquí.

Con datos del Centro Nacional de Huracanes: Univision Noticias Digital tiene un mapa con actualizaciones en vivo de la trayectoria del huracán.

PUBLICIDAD

Servicio Meteorológico Nacional (NWS): El NWS ofrece pronósticos y alertas de huracanes específicos para tu área.

Sigue las noticias: monitorea las actualizaciones meteorológicas a través de la radio, televisión, o apps de clima.

Alertas Locales: inscríbete en los servicios de alertas locales para recibir información en tiempo real.