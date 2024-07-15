Más de 265,000 clientes sin electricidad a una semana del paso del huracán Beryl por Texas: Abbott exige respuestas

Con cerca de 265,000 clientes de CenterPointEnergy sin electricidad en la mañana de este lunes, una semana después de que el huracán Beryl azotara el estado de Texas, el gobernador Greg Abbott exigió una investigación sobre la respuesta de la principal empresa proveedora del servicio en el área y de cuáles son sus preparativos para las próximas tormentas.

" Las compañías eléctricas a lo largo de la costa del Golfo deben estar preparadas para hacer frente a los huracanes, por decir lo obvio", dijo Abbott en su primera conferencia de prensa sobre Beryl desde que regresó al estado de un viaje por Asia.

Si bien CenterPoint Energy ha restablecido el suministro eléctrico a unos 2 millones de clientes desde que azotó la tormenta el 8 de julio, el lento ritmo de recuperación ha puesto a la empresa, principal suministradora de electricidad de la cuarta ciudad más grande del país, bajo un creciente escrutinio sobre si estaba suficientemente preparada para la tormenta que dejó a la gente sin aire acondicionado en medio del calor abrasador del verano.

Abbott dijo que estaba enviando una carta a la Comisión de Servicios Públicos de Texas exigiéndole que investigue por qué la restauración ha tardado tanto y qué se debe hacer para solucionarlo. En el área de Houston, la más afectada, Beryl derribó líneas de transmisión, arrancó árboles y desprendió ramas que se estrellaron contra el tendido eléctrico.

Cuando todavía quedan por delante meses de temporada de huracanes, Abbott dijo que le dará a CenterPoint hasta fin de mes para especificar qué hará para reducir o eliminar los cortes de energía en caso de otra tormenta. El gobernador agregó que eso incluirá que la compañía proporcione planes detallados para eliminar la vegetación que aún amenaza las líneas eléctricas.

Abbott también dijo que CenterPoint no tenía "un número adecuado de trabajadores preparados previamente" antes de que llegara la tormenta.

La respuesta de CenterPoint Energy al gobernador Abbott

Después de la conferencia de prensa de Abbott, CenterPoint dijo que su principal prioridad era restaurar la "energía para los clientes afectados restantes de la manera más segura y rápida posible", y agregó que para este lunes esperaba haber restablecido la energía al 90% de sus clientes. CenterPoint dijo que estaba comprometida a trabajar con líderes estatales y locales y a hacer una "revisión exhaustiva de nuestra respuesta".

La empresa también dijo el domingo que ha estado “invirtiendo durante años” para fortalecer la resiliencia del área a este tipo de tormentas y dijo que había contratado a unos 12,000 trabajadores adicionales de fuera de Houston. Ha dicho que habría sido inseguro ubicar previamente a esos trabajadores dentro del área de impacto prevista de la tormenta antes de que Beryl tocara tierra.

Brad Tutunjian, vicepresidente de política regulatoria de CenterPoint Energy, dijo la semana pasada que los grandes daños a árboles y postes de energía obstaculizaron la capacidad de restaurar la energía rápidamente.

Una publicación del domingo en el sitio web de CenterPoint de su presidente y director ejecutivo, Jason Wells, dijo que más de 2,100 postes resultaron dañados durante la tormenta y más de 18,600 árboles tuvieron que ser retirados de las líneas eléctricas, lo que afectó a más del 75% de los circuitos de distribución de la empresa de servicios públicos.

