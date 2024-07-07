El explosivo huracán Beryl es un presagio de lo que viene: una temporada de huracanes "salvaje"

El crecimiento explosivo del huracán Beryl hasta convertirse en un enorme sistema en un momento temprano de la temporada hace que sea un fenómeno sin precedentes.

Expertos dicen que Beryl es muestra de la "salvaje" temporada de huracanes que se avecina en el Atlántico. Rompió múltiples récords. La poderosa tormenta está actuando más como un monstruoso sistema de los que se forman en el pico de la temporada de huracanes, principalmente gracias a temperaturas del agua tan altas o más altas que las que la región normalmente alcanza en septiembre, dijeron cinco expertos en huracanes a The Associated Press.

El huracán Beryl sigue fortaleciéndose en el mar Caribe, con vientos de hasta 165 millas por hora (mph). Es el primer huracán en alcanzar la categoría 5 tan temprano en la temporada ciclónica del Caribe. Imagen NHC NOAA



Beryl estableció el récord de la categoría 4 más temprana con vientos de al menos 130 mph (209 kilómetros por hora), es el primero categoría 4 en junio.

También fue la tormenta más temprana en intensificarse rápidamente con velocidades del viento que aumentaron 63 mph (102 kph) en 24 horas, pasando de una depresión tropical a un categoría 4 en 48 horas.

El lunes pasado por la noche, se fortaleció hasta alcanzar la categoría 5, convirtiéndose en el huracán de esa fuerza observado más temprano en la cuenca del Atlántico en los registros, y solo el segundo huracán de categoría 5 en julio después del huracán Emily en 2005, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Las tormentas de categoría 5 tienen vientos que superan las 157 mph (250 kph).

Beryl, un huracán demasiado "monstruoso", demasiado al sur, demasiado temprano

Beryl estuvo en una trayectoria inusualmente hacia el sur, especialmente para un huracán importante, dijo la científica atmosférica de la Universidad de Albany, Kristen Corbosiero.

"Beryl es extraordinariamente extraño", dijo el cofundador de Weather Underground Jeff Masters, un exmeteorólogo de huracanes del gobierno. “Está tan fuera de la climatología que lo miras y dices, ‘¿cómo sucedió esto en junio?’”

Hay que acostumbrarse

Los meteorólogos predijeron hace meses que iba a ser un año desagradable y ahora lo están comparando con el récord de actividad de 1933 y el mortal 2005, el año de Katrina, Rita, Wilma y Dennis.

“Este es el tipo de tormenta que esperamos este año, estas cosas atípicas que suceden cuando y donde no deberían”, dijo el investigador meteorológico tropical de la Universidad de Miami, Brian McNoldy. “No solo que se formen, se intensifiquen y alcancen intensidades más altas, sino que aumente la probabilidad de una intensificación rápida. Todo eso se está uniendo ahora mismo, y esta no será la última vez”.

El investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado Phil Klotzbach llamó a Beryl “un presagio potencial de cosas más interesantes que están por venir. No es que Beryl no sea interesante en sí mismo, pero hay más amenazas potenciales y más, y no solo una sola vez, tal vez varias de estas clases de tormentas que se avecinan más adelante”.

El agua está demasiado caliente

La temperatura del agua alrededor de Beryl es de 2 a 3.6 grados (1 a 2 grados Celsius) por encima de lo normal, a 84 grados (29 Celsius), lo que “es genial si eres un huracán”, dijo Klotzbach.

El agua cálida actúa como combustible para las tormentas eléctricas y las nubes que forman huracanes. Cuanto más cálido sea el agua y, por lo tanto, el aire en la parte inferior de la tormenta, más posibilidades hay de que se eleve más alto en la atmósfera y cree tormentas eléctricas más profundas, dijo Corbosiero de la Universidad de Albany.

Las temperaturas de la superficie del mar en el Atlántico y el Caribe “son superiores a lo que debería ser la temperatura promedio de septiembre (temporada alta) en el promedio de los últimos 30 años”, dijo Masters.

No es solo el agua caliente en la superficie lo que importa. El contenido de calor del océano, que mide las aguas más profundas que las tormentas necesitan para seguir aumentando su potencia, está muy por encima de los niveles récord para esta época del año y en lo que debería ser el pico de septiembre, dijo McNoldy.

Este año, también hay una diferencia significativa entre la temperatura del agua y la temperatura del aire superior en los trópicos. Cuanto mayor sea esa diferencia, más probable será que se formen tormentas y se hagan más grandes, dijo el experto en huracanes del MIT Kerry Emanuel.

Las aguas del Atlántico han estado inusualmente calientes desde marzo de 2023 y han alcanzado un calor récord desde abril de 2023. Otzbach dijo que un sistema de alta presión que normalmente genera vientos alisios refrescantes colapsó y no ha regresado.

Estudios sobre cambio climático y el efecto en los huracanes

Corbosiero dijo que los científicos están debatiendo qué es exactamente lo que el cambio climático hace con los huracanes, pero han llegado a un acuerdo en que los hace más propensos a intensificarse rápidamente, como lo hizo Beryl, y hace aumentar las tormentas más fuertes.

Emanuel dijo que la desaceleración de las corrientes oceánicas del Atlántico, probablemente causada por el cambio climático, también puede ser un factor en el agua cálida.

Además está el fenómeno de La Niña, que es un ligero enfriamiento del Pacífico que cambia el clima en todo el mundo y también puede ser un factor. Los expertos dicen que La Niña tiende a deprimir los vientos cruzados de gran altitud que rebajan los huracanes.

La Niña también suele significar más huracanes en el Atlántico y menos en el Pacífico. El Pacífico oriental no tuvo tormentas en mayo y junio, algo que solo sucedió dos veces antes, dijo Klotzbach.

"Este es nuestro peor escenario", dijo. "Estamos comenzando temprano, algunas tormentas muy severas... Desafortunadamente, parece que se está desarrollando de la manera que anticipamos".