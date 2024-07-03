En vivo, últimas noticias y trayectoria del huracán Beryl |El huracán Beryl avanza hacia las islas Caimán tras castigar a Jamaica

Video El huracán Beryl avanza hacia las Islas Caimán como categoría 4: te contamos cuál es su trayectoria

El poderoso huracán Beryl dejó estragos en Jamaica el miércoles y sigue avanzando por el Caribe como un huracán categoría 3, mientras se acerca a las islas Caimán camino a México, a donde se espera que llegue la mañana del viernes.

El centro de Beryl rozó el miércoles la costa sur de Jamaica, donde provocó apagones y arrancó tejados. El primer ministro, Andrew Holness, dijo que Jamaica no ha visto “lo peor de lo que podría pasar”.

Varios caminos de los asentamientos del interior del país se vieron afectados por la caída de árboles y de postes del tendido eléctrico, mientras que algunas comunidades de la sección norte se quedaron sin electricidad, según el servicio de información del gobierno.

Los devastadores vientos de este huracán dejan ya al menos 7 fallecidos y una gran destrucción en el sureste del Caribe.

Es e l ciclón que más temprano en la temporada de huracanes en el Atlántico alcanza la categoría máxima, la 5 en la escala Saffir-Simpson.

Los vientos que arrastra actualmente y las marejadas ciclónicas que levanta pueden "poner en riesgo la vida", advirtió el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en su informe.

🔴 Qué pronostica el Centro Nacional de Huracanes: "Se espera cierto debilitamiento en los próximos dos días. Sin embargo, Beryl seguirá siendo un huracán de intensidad mayor o cercana a ella mientras pasa cerca o sobre Jamaica en las próximas horas y las Islas Caimán esta noche o temprano el jueves. Luego podría debilitarse, pero se anticipa que Beryl siga siendo un huracán mientras se mueve por el noroeste del Caribe".

🔴 Vientos, marejadas y lluvias, cómo impactará Beryl: El CNH explicó que en Jamaica los vientos en la tarde serán ya tan fuertes que dificultarán cualquier labor de preparación. Es importante tener en cuenta que los vientos cerca de las montañas son en ocasiones 30% más fuertes que los cercanos a la superficie.

Asimismo, los vientos de Beryl podrían empezarse a sentir en la zona este de la península de Yucatán tan pronto como la noche de este jueves.

En cuando a las marejadas ciclónicas, el CNH dijo que las aguas podrían subir de seis a nueve pies por encima de lo normal cerca de la costa de Jamaica; de dos a cuatro pies en las costas de las Islas Caimán; y de uno a tres pies en las costas de La Española.

Cuando llegue a las costas de la península de Yucatán, las aguas podrían subir de tres a cinco pies por encima de lo normal. Importante, las olas pueden ser "grandes y destructivas".

Beryl dejará a su paso fuertes precipitaciones: de cuatro a ocho pulgadas de lluvia en partes de Jamaica, y de cuatro a seis pulgadas en la península Tiburón de Haití. "Esta lluvia intensa causará deslaves que pueden poner en riesgo la vida", advirtió el CNH.

En la península de Yucatán, el huracán dejaría una acumulación de lluvias que alcanzará de dos a cuatro pulgadas, y hasta ocho pulgadas en algunas zonas.

🔴 Beryl tocará tierra dos veces en México: La jefa de la agencia de defensa civil de ese país dijo que Beryl tocará tierra en dos ocasiones allí, algo inusual. Laura Velázquez dijo que el huracán tocaría tierra por primera vez entre la noche del jueves y la mañana del viernes en algún punto de una franja poco poblada entre Tulum y Felipe Carrillo Puerto. Es una zona con muchas lagunas y manglares, por lo que hay pocos hoteles.

Beryl atravesará la península de Yucatán, saldrá a las aguas del Golfo de México y luego volverá a tocar tierra en territorio mexicano, esta vez en las costas de Veracruz o Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas.

🔴 Cuáles han sido los estragos dejados por Beryl: Tres personas murieron en medio del huracán en Granada, otra persona falleció en San Vicente y las Granadinas, y dos más perdieron la vida en el norte de Venezuela, de acuerdo con autoridades. Las islas del Caribe oriental sufrieron grandes daños, sobre todo las viviendas y negocios que quedaron destrozados por los vientos.

Esta nota contiene información de la agencia AP.

