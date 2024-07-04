¿Puede el huracán Beryl golpear a Texas tras azotar a México? Esto dicen los pronósticos

Video Autos varados y viviendas dañadas: fuertes lluvias en el estado de México causan estragos e inundaciones

El huracán Beryl sigue su trayectoria por el Caribe y se dirige a la zona de la Península de Yucatán, en México, tras azotar con vientos y fuertes lluvias a Jamaica. Pero, además, dentro de los posibles pronósticos de trayectoria del huracán Beryl, la costa del sur de Texas podría verse azotada en los próximos días.

Beryl seguirá su trayectoria por el mar Caribe durante este jueves y expertos indican que si el huracán se mantuviera fuerte al tocar tierra en Belice o la península de Yucatán en México, el jueves por la noche o el viernes en la madrugada, podría torcer su rumbo más hacia el norte y dirigirse hacia las costas de Texas.

¿Qué se espera del huracán Beryl en Texas?

Algunas partes de las costas del sur de Texas se encuentran dentro del cono de trayectoria del huracán.

El meteorólogo de AccuWeather Bernie Rayno indicó, citado por el medio USA Today, que, en dependencia de las circunstancias climáticas en las próximas horas y días, "Beryl podría tomar una trayectoria más al norte-noroeste, en cuyo caso puede evitar más tierra y entrar en el Golfo de México como un (gran) huracán en lugar de una tormenta tropical".

Aquí puedes ver el mapa con posibles trayectorias calculadas por el Centro Nacional de Huracanes:

Los siguientes modelos ofrecen proyecciones de las diversas trayectorias que la tormenta podría tomar. Son algunos de los que utiliza el Centro Nacional de Huracanes para dibujar el cono de incertidumbre.



Los meteorólogos predicen que Beryl podría llegar a Texas durante el fin de semana o la madrugada del lunes.

Pero todo dependerá de cómo se desarrolle el huracán en las próximas horas. "Hay gran incertidumbre tanto con la trayectoria como con la intensidad de Beryl", dijo el miércoles el Servicio Meteorológico Nacional.

Llegue como un huracán mayor o como una tormenta, se espera que el sistema de tormentas de Beryl lleve fuertes lluvias, vientos y probables inundaciones a Texas.

Luego de que Beryl atraviese el mar Caribe e impacte México, el sistema podría dirigirse hacia el norte de México o directamente a Texas durante el fin de semana o principios de la semana que viene. Expertos indican que desde Corpus Christi hasta Brownsville, en Texas, hay un alto riesgo de que Beryl tenga impacto. dijoEsa parte sur

Incluso antes de que Beryl se acerque a las costas de Texas, los vientos podrían empezar a provocar alteraciones en las corrientes marítimas, inundaciones, oleajes y aumento de niveles del agua.

El huracán Beryl y su récord

El huracán Beryl llevó destrucción, marejadas, vientos y lluvia a Jamaica.



El huracán Beryl es un fenómeno inusual en varios sentidos, por eso es bastante difícil de predecir. Beryl estableció el récord del huracán categoría 5 más temprano en la temporada con vientos superiores a las 160 mph.

"Beryl es extraordinariamente extraño", dijo el cofundador de Weather Underground Jeff Masters, un exmeteorólogo de huracanes del gobierno. “Está tan fuera de la climatología que lo miras y dices, ‘¿cómo sucedió esto en junio?’”

También fue la tormenta más temprana en intensificarse tan rápido: pasó de ser una depresión tropical a un monstruoso huracán categoría 5 en menos de tres días.

¿Hay que prepararse para el huracán Beryl en Texas?

Si vives en Texas, es importante que sigas la información actualizada de autoridades locales para saber si estás en un área que está bajo alerta de huracán, tormenta tropical o si existen órdenes de evacuación.

Video Varias zonas de México están bajo alerta por el huracán Beryl: actividades en las playas están restringidas



El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió un comunicado para que las personas que estén en las costas tomen precauciones. Abbott ordenó a la División de Gestión de Emergencias de Texas (TDEM) que emitiera un aviso a las agencias de emergencias, "en caso de que el pronóstico del huracán Beryl se materialice con los impactos esperados en la costa del Golfo en Texas".

"Texas está listo para desplegar todos los recursos y el apoyo disponibles a nuestras comunidades costeras a medida que el huracán Beryl se acerca al estado", dijo.

¿Qué debes hacer?

Por ahora, las autoridades de Texas han pedido a los residentes y visitantes que se mantengan informados. Aquí tienes un check list breve para prepararte en caso de que el huracán Beryl llegue a tu área: