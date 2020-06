Una familia pierde a su patriarca en la víspera del Día del Padre a causa del coronavirus y sufre 28 contagios

“Papá, no creo que voy a lograrlo”, dijo Richard Garay, de 27 años a su progenitor porque pensó que no sobreviviría al coronavirus. Pero fue su papá, Vidal Garay, un inmigrante de Nayarit, México, quien no pudo librar la batalla contra el virus. En total, 28 personas de la familia se enfermaron con covid-19.