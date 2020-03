Abrió la escuela de arte de sus sueños en un barrio hispano… pero llegó el coronavirus

Muchas pinturas quedaron a medio camino y no está claro cuándo volverán los niños. Las medidas tomadas por funcionarios escolares indican que no será pronto: el Distrito Escolar de Los Ángeles (LAUSD) cree que las clases podrían retomarse hasta el 1 de mayo, mientras que el gobernador Gavin Newsom duda que el año escolar concluya en las aulas.

“No sé qué va a pasar, las clases no son tan caras. Tengo para sostenerme en abril, pero no sé qué haré en mayo. Si no hay estudiantes, no hay dinero para pagar” (el alquiler del local), dice Daisy.