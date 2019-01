Próxima llegada de una mini pickup basada en el Ford Focus fue confirmada por el fabricante

El anuncio confirma un rumor que circula desde agosto de 2018, cuando Automobile Magazine reportó que Ford planeaba el lanzamiento en Estados Unidos de un pickup pequeña basada en la plataforma del nuevo Ford Focus, la cual debería llegar al mercado en 2022.

La llegada de esta nueva pickup, marcaría el regreso de las pickups basadas en plataformas de carro a la línea de vehículos Ford, algo que no ocurría desde que en 1980 el fabricante retiró la Ford Ranchero, una pickup basada en su sedán mediano, el LTD II. Sin embargo, la Ford Ranchero no fue la última pickup con plataforma de automóvil vendida en Estados Unidos; Chevrolet por ejemplo vendió hasta 1986 una versión compacta de la pickup El Camino, la rival histórica de la Ranchero desde 1959. Entre 1982 y 1984, Chrysler también vendió sus propias versiones compactas de este tipo vehículo, las Dodge Rampage y Plymouth Scamp basadas en una plataforma para autos compactos de tracción delantera, y hasta tan recientemente como 2006 Subaru vendió la pickup Baja, una versión de la Subaru Outback con caja de carga.