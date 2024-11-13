La inflación de octubre sube ligeramente al 2.6% impulsada por precios de la vivienda: lo que se esperaba

Video Reto Economía: ¿Es el momento indicado para invertir? Una experta resuelve tus dudas

El índice de precios al consumidor (IPC), el principal indicador para medir la inflación, se situó en octubre en un 2.6% interanual tras escalar un 0.2% en el mes, informó este miércoles la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo.

El reporte atribuye la mitad del aumento del IPC a la subida del 0.4% registrada en el mes de octubre en el sector del alojamiento. Los alimentos también subieron un 0.2% y la energía no tuvo cambios tras haber caído un 1.9% en septiembre.

Se trata justo de lo que, según AP, habían pronosticado los expertos sondeados por FacSet citado por la agencia AP, los expertos pronosticaban un ligero aumento al 2.6% interanual respecto al 2.4% del mes de septiembre.

También coincidió con lo previsto el dato de la inflación subyacente, la favorita de la Reserva Federal para monitorear los precios porque excluye energía y alimentos no elaborados, que se mantuvo en un 3.3% interanual.

El dato de este miércoles, que pone fin a una seguidilla de seis meses de caídas, puede hacer temer que los precios no están tan bajo control como se pensaba, en particular en los mercados de valores, impulsados recientemente por la victoria electoral de Donald Trump.

¿Está la inflación tan bajo control como se piensa?

Desde que en junio de 2022 llegó al 9.1%, el IPC ha caído de forma relativamente consistente, con contadas excepciones, hasta el 2.4% de septiembre, cerca del objetivo de la Fed del 2%.

La idea de que los precios estaban bajo control y ciertas señales de debilidad en el mercado laboral llevaron al banco central a poner fin a su campaña de fuertes subidas de las tasas de interés y comenzar a bajarlas.



Y aunque los analistas atribuyen gran parte de la victoria electoral de Donald Trump al elevado costo de la vida que padecen los estadounidenses tras los meses de alta inflación que marcaron parte de la gestión de Joe Biden, lo cierto es que sus promesas de fuertes aranceles a China y deportaciones masivas son medidas consideradas inflacionarias por los economistas.

Además, la economía crece a un ritmo superior al esperado por muchos, un 3% anual en el primer semestre del año, lejos de la recesión que habían hecho augurar los fuertes recortes en la tasa de interés con que la Fed plantó cara a la inflación.

Tras las elecciones, los mercados de valores han experimentado unos avances que los expertos atribuyen al optimismo ante una política fiscal y de supresión de regulaciones muy favorable para las grandes corporaciones.