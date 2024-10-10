La inflación en EEUU se enfría y llega a niveles de febrero de 2021

Video Reto Economía: ¿Es el momento indicado para invertir? Una experta resuelve tus dudas

La inflación en Estados Unidos cayó a 2.4% en septiembre, su punto más bajo desde febrero de 2021, de acuerdo a datos del Departamento del Trabajo.

Los precios al consumidor aumentaron sólo un 2.4% en septiembre respecto al año anterior, frente al 2.5% en agosto y el menor aumento anual desde febrero de 2021. La inflación de 2.4% fue un poco mayor que lo estimado por economistas, que pronosticaban una reducción al 2.3%.

Medidos mes a mes, los precios aumentaron un 0.2% de agosto a septiembre, informó el jueves el departamento, el mismo nivel que el mes anterior.

Pero excluyendo los costos volátiles de los alimentos y la energía, los precios “básicos”, un indicador de la inflación subyacente, se mantuvieron elevados en septiembre, impulsados por el aumento de los costos de la atención médica y los seguros de automóviles.

Los precios subyacentes en septiembre aumentaron un 3.3% respecto al año anterior y un 0.3% respecto a agosto.

Los economistas observan de cerca los precios subyacentes, que normalmente proporcionan un mejor indicador de la inflación futura.

La mejora del panorama inflacionario se produce tras un informe sobre empleos saludable publicado la semana pasada, que mostró que la contratación se aceleró en septiembre y que la tasa de desempleo cayó del 4.2% al 4.1%.

El gobierno también informó que la economía se expandió a una sólida tasa anual del 3% en el trimestre abril-junio.

Es probable que el crecimiento haya continuado aproximadamente a ese ritmo en el recién completado trimestre julio-septiembre.

¿Qué efectos políticos podría traer el reporte de una menor inflación?

La mejora inflacionaria, los sólidos niveles de contratación y el crecimiento saludable podrían erosionar la ventaja del expresidente Donald Trump en términos de la economía en la campaña presidencial, según lo medido por las encuestas de opinión pública.

En algunas encuestas, la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, se ha puesto a la altura de Trump en la cuestión de quién manejaría mejor la economía, después de que Trump aventajara decisivamente al presidente Joe Biden en esa cuestión.

Al mismo tiempo, la mayoría de los votantes todavía otorgan a la economía calificaciones relativamente malas, principalmente debido al aumento acumulativo de los precios en los últimos tres años.

Para la Reserva Federal, el informe de empleo en un nivel mucho mejor de lo esperado de la semana pasada alimentó cierta preocupación de que la economía podría no estar creciendo lo suficiente como para frenar la inflación.

El banco central redujo su tasa base en medio punto el mes pasado, su primer recorte de tasas de cualquier tamaño en cuatro años.

Las autoridades de la Reserva Federal también señalaron que preveían dos recortes adicionales de tasas de un cuarto de punto en noviembre y diciembre.

En declaraciones esta semana, funcionarios de la Reserva Federal dijeron que todavía están dispuestos a seguir recortando su tasa base, pero a un ritmo deliberado, una señal de que es poco probable que se realicen más recortes de medio punto.

La Reserva Federal "no debería apresurarse a reducir" su tasa de referencia "sino que debería proceder gradualmente", dijo Lorie Logan, presidenta de la sucursal de la Reserva Federal en Dallas, en un discurso el miércoles.

La inflación en Estados Unidos y muchos países de Europa y América Latina se disparó durante la recuperación económica de la pandemia, cuando el covid cerró fábricas y obstruyó las cadenas de suministro.

La inflación alcanzó su nivel máximo tras la invasión rusa de Ucrania

La invasión rusa de Ucrania empeoró la escasez de energía y alimentos, elevando la inflación. Alcanzó un máximo del 9.1% en EEUU en junio de 2022.

Los economistas de Goldman Sachs proyectan que la inflación subyacente caerá al 3% para diciembre de 2024. Y pocos analistas esperan que la inflación vuelva a aumentar a menos que los conflictos en Medio Oriente empeoren dramáticamente.

Aunque los precios más altos han perjudicado a muchos estadounidenses en la economía, los salarios y los ingresos ahora están aumentando más rápido que los costos y deberían facilitar la adaptación de los hogares.

El mes pasado, la Oficina del Censo informó que los ingresos medios de los hogares ajustados a la inflación (el nivel en el que la mitad de los hogares están por encima y la otra mitad por debajo) aumentaron un 4% en 2023, suficiente para que los ingresos vuelvan a su pico prepandémico.

En respuesta al aumento de los precios de los alimentos, muchos consumidores han pasado de gastar en marcas reconocidas a marcas privadas o han comenzado a comprar más en tiendas de descuento. Esos cambios han ejercido más presión sobre las empresas de alimentos envasados, por ejemplo, para que desaceleren sus aumentos de precios.

Esta semana, PepsiCo informó que sus volúmenes de ventas cayeron después de imponer fuertes aumentos de precios a sus bebidas y snacks.

