Una potencial tormenta en el Atlántico amenaza con adelantar la temporada de huracanes

El potencial desarrollo de un sistema en la cuenca del Atlántico al fin de esta semana e inicio de la próxima puede dar un inicio prematuro, aunque no del todo inusual, a la que se anticipa será una activa temporada de huracanes en medio de la pandemia del coronavirus , de acuerdo a los pronósticos meteorológicos.

Sin embargo, por el momento no hay que preocuparse pues, de convertirse en tormenta, no tendría un impacto significativo sobre la Costa Este de Estados Unidos, previó Albert Martínez, meteorólogo de Univision Noticias. Aunque "sí lloverá en Florida asociado a esto, y tendremos mucha lluvia en los Cayos, en principio, y quizá en Miami entre el domingo y el lunes”, precisó. "De momento no hay que alarmarse", agregó.