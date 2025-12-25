California El sur de California enfrenta su "Navidad más lluviosa" con potenciales deslaves en zonas que fueron afectadas por incendios El sur del estado sigue experimentando los efectos de una tormenta invernal, cuyos efectos se agravan con los estragos dejados por anteriores incendios, que dañaron las capas vegetales y la capacidad de los suelos de absorber el agua.

Video Poderosa tormenta azota el sur de California: millones de personas, bajo alerta de inundaciones

El sur de California se prepara el jueves para otro potente sistema de tormentas que podría causar más inundaciones y deslizamientos de tierra, un día después de que las fuertes lluvias y los vientos fueran la causa de al menos dos muertes.

Los meteorólogos dijeron que la región podría tener la Navidad más lluviosa en años, lo que aumenta el riesgo de flujos de lodo en las zonas arrasadas por los incendios forestales en enero.

Estas zonas, desprovistas de vegetación por el fuego, tienen menor capacidad para absorber agua.

Las fuertes nevadas y las ráfagas de viento crearon "condiciones de visibilidad casi nula" en partes de Sierra Nevada e hicieron que viajar por los pasos de montaña fuera peligroso.

Las autoridades dijeron que existía un riesgo "considerable" de avalanchas alrededor del lago Tahoe, y una advertencia de tormenta invernal estuvo vigente hasta el viernes por la mañana.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en seis condados para permitir la asistencia estatal en la respuesta a la tormenta. El estado desplegó recursos de emergencia y personal de primeros auxilios en varios condados costeros y del sur de California, y la Guardia Nacional de California estaba en estado de alerta.

Dos muertes relacionadas con el mal clima en California

El miércoles, la caída de un árbol mató a un hombre en San Diego, según informaron los medios locales. Más al norte, un agente del sheriff de Sacramento murió en lo que parece ser un accidente relacionado con el clima.

Los bomberos del condado de San Bernardino dijeron que rescataron a personas atrapadas en sus autos cuando el lodo y los escombros descendieron por una carretera que conduce a Wrightwood, una ciudad turística en las montañas de San Gabriel, a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Los Ángeles. No se supo de inmediato cuántas personas fueron rescatadas.

Los bomberos también fueron casa por casa para revisar las viviendas, y la zona estaba bajo una orden de confinamiento, dijeron las autoridades. Se emitió una orden de evacuación para Lytle Creek, también en las montañas de San Gabriel.

Travis Guenther y su familia quedaron atrapados en Lytle Creek después de que las fuertes corrientes de agua arrasaran el único puente que conectaba su vecindario. Más de una docena de vecinos se refugiaron en un centro comunitario o encontraron habitaciones de hotel.

"Todos los que salieron a trabajar esta mañana están atrapados", dijo. "La mitad de las familias están aquí y la otra mitad está al otro lado del arroyo". Guenther dijo que tenía muchos suministros y que estaba coordinando con otros miembros de la comunidad de unas 280 personas. Dos enfermeras que viven en su calle se ofrecieron a ayudar a cualquiera que necesitara atención médica.

Janice Quick, presidenta de la Cámara de Comercio de Wrightwood y residente de este pueblo de montaña desde hace 45 años, dijo que un incendio forestal en 2024 dejó gran parte del terreno sin cobertura arbórea.

La tormenta también dejó varados a Dillan Brown, su esposa y su hija de 14 meses en una cabaña alquilada en Wrightwood con casi nada de comida y solo suficientes pañales para un día más. Las carreteras que salían de la montaña y conducían a una tienda de comestibles estaban bloqueadas por rocas y escombros, dijo Brown.

Un residente publicó una solicitud de ayuda en un grupo de Facebook. En menos de una hora, los vecinos aparecieron con más que suficientes suministros para capear la tormenta, incluyendo pan, verduras, leche, pañales y toallitas húmedas.

"Creo que estamos un poco tristes y molestos por no poder estar en casa con nuestras familias", dijo Brown, pero la "amabilidad mostrada es definitivamente una sensación abrumadora".

Fuertes lluvias y nevadas asolan California

Los residentes de las zonas afectadas por el incendio de Airport Fire en el condado de Orange también recibieron la orden de evacuar.

Las áreas a lo largo de la costa, incluyendo Malibú, estaban bajo alerta de inundación hasta el viernes por la tarde, y se emitieron avisos de viento e inundaciones para gran parte del Valle de Sacramento y el Área de la Bahía de San Francisco.

Varias carreteras, incluyendo una parte de la Interestatal 5 cerca del aeropuerto de Burbank, se cerraron debido a las inundaciones.

Las tormentas fueron el resultado de múltiples ríos atmosféricos que transportaban enormes masas de humedad desde los trópicos durante una de las semanas de mayor afluencia de viajeros del año.

El sur de California normalmente recibe entre media pulgada y una pulgada (1,3 a 2,5 centímetros) de lluvia en esta época del año, pero esta semana muchas áreas podrían ver entre 4 y 8 pulgadas (10 a 20 centímetros), e incluso más en las montañas, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Mike Wofford.

La Patrulla de Carreteras de California informó de un accidente aparentemente relacionado con las condiciones meteorológicas al sur de Sacramento, en el que falleció un agente del sheriff de Sacramento. James Caravallo, que llevaba 19 años en la agencia, aparentemente viajaba a una velocidad insegura, perdió el control en una carretera mojada y se estrelló.

El vehículo chocó contra un poste de electricidad, informó el agente de la Patrulla de Carreteras de California, Michael Harper, por correo electrónico.