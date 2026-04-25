estados unidos

Washington autoriza uso de fondos venezolanos para pagar la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York

Esta nueva medida, expedida el viernes 24 de abril en un documento judicial, revierte restricciones previas y permite que la defensa del exmandatario venezolano sea financiada con recursos estatales mientras continúa el caso judicial en norteamérica

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Caso del soldado de EEUU acusado de apostar sobre la captura de Maduro; así opera la plataforma que habría utilizado el sargento

En un cambio de criterio por parte de autoridades estadounidenses, se autorizó que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, puedan emplear fondos venezolanos para pagar a sus abogados, en medio del proceso por presunto narcotráfico que enfrentan ante tribunales de Nueva York.

Esta nueva medida, expedida el viernes 24 de abril en un documento judicial según Reuters, revierte restricciones previas y permite que la defensa del exmandatario venezolano sea financiada con recursos estatales mientras continúa el caso judicial en norteamérica.

PUBLICIDAD

Relacionado

Hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa rompe el silencio: ‘Mi mundo se derrumbó’
2 mins

Hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa rompe el silencio: ‘Mi mundo se derrumbó’

Estados Unidos
Nueva York ante una disputa federal por 74 millones de dólares por no revocar licencias comerciales a inmigrantes
2 mins

Nueva York ante una disputa federal por 74 millones de dólares por no revocar licencias comerciales a inmigrantes

Estados Unidos
Incendios en Georgia: autoridades investigan causas humanas en medio de condiciones extremas
2 mins

Incendios en Georgia: autoridades investigan causas humanas en medio de condiciones extremas

Estados Unidos
Tiroteo en el Mall de Luisiana: Joven de 17 años se entrega a la Policía; lo acusan de homicidio
2 mins

Tiroteo en el Mall de Luisiana: Joven de 17 años se entrega a la Policía; lo acusan de homicidio

Estados Unidos
Culpable de asesinato tras 33 años: un jurado de Nueva York responsabiliza a Brian Scott Lorenz por la muerte de Deborah Meindl
2 mins

Culpable de asesinato tras 33 años: un jurado de Nueva York responsabiliza a Brian Scott Lorenz por la muerte de Deborah Meindl

Estados Unidos
Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 22 de abril de 2026, con un premio mayor de $100 millones
2 mins

Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 22 de abril de 2026, con un premio mayor de $100 millones

Estados Unidos
Números ganadores del Mega Millions hoy, 24 de abril de 2026: el premio mayor es de $150 millones
2 mins

Números ganadores del Mega Millions hoy, 24 de abril de 2026: el premio mayor es de $150 millones

Estados Unidos
Empresas pagan hasta $4 millones por cruzar el canal de Panamá durante bloqueo en estrecho de Ormuz
4 mins

Empresas pagan hasta $4 millones por cruzar el canal de Panamá durante bloqueo en estrecho de Ormuz

Estados Unidos
Las claves sobre el presunto secuestro de una niña de 10 años llevada a Cuba por una pareja de Utah
5 mins

Las claves sobre el presunto secuestro de una niña de 10 años llevada a Cuba por una pareja de Utah

Estados Unidos
Trump envía a Witkoff y Kushner a Pakistán para nuevas conversaciones con canciller iraní
5 mins

Trump envía a Witkoff y Kushner a Pakistán para nuevas conversaciones con canciller iraní

Estados Unidos

Pago de la defensa y disputa legal

La autorización surge luego de que la defensa encabezada por Barry Pollack solicitara en febrero la desestimación del caso, al considerar que las sanciones impedían cubrir los honorarios legales. Según el argumento presentado ante el juez Alvin Hellerstein, esta limitación afectaba el derecho constitucional del acusado a elegir a su abogado.

Los representantes legales han insistido en que ni Maduro ni Cilia Flores cuentan con recursos propios suficientes para costear su defensa, mientras que el gobierno venezolano sí ha manifestado su disposición a asumir esos gastos. En Estados Unidos, todos los acusados en procesos penales, independientemente de su nacionalidad, tienen garantizado el acceso a representación legal.

Proceso judicial en curso

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron detenidos el 3 de enero de 2026 en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados posteriormente a Nueva York, en donde enfrentan cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo, de los cuales ambos se han declarado inocentes. Actualmente permanecen detenidos en Brooklyn a la espera de juicio.

Durante una audiencia el 26 de marzo, el juez Hellerstein dejó claro que no tenía intención de desestimar el caso, aunque cuestionó los argumentos para impedir los pagos. Por su parte, el fiscal Kyle Wirshba defendió las sanciones alegando motivos de seguridad nacional y política exterior, en una causa que sigue avanzando en medio de tensiones heredadas de medidas adoptadas durante el gobierno de Donald Trump.

Video Crisis económica persiste en Venezuela tras el mandato de Delcy Rodríguez | Análisis

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX