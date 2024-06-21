Volando demasiado bajo: avión de Southwest Airlines activó una alerta por sobrevolar a solo 525 pies de altura

Video Pánico en un vuelo: el momento en que la cabina de un avión comienza a llenarse de humo tras aterrizar

La Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando un incidente con un vuelo de Southwest Airlines que voló a muy baja altitud sobre la ciudad de Oklahoma.

El vuelo 4069 de Southwest Airlines descendió a solo 525 pies (160 metros) mientras sobrevolaba Oklahoma City el miércoles, acercándose al Aeropuerto Will Rogers World.

PUBLICIDAD

El incidente activó la alerta de altitud de control de tráfico aéreo, porque estaba bajando demasiado.

La FAA informó que el incidente ocurrió pasada la medianoche del miércoles.

La aeronave había salido del aeropuerto de Las Vegas y descendió a esa baja altitud, a solo 9 millas (14.5 km) del aeropuerto de Oklahoma. Cuando las alertas se activaron por haber bajado más allá de la altitud mínima de seguridad, un controlador aéreo alertó a los pilotos.

"Alerta de baja altitud del Southwest 4069... ¿Está todo bien ahí fuera?", dijo el controlador, según una grabación de control de tráfico aéreo reseñada por la cadena CNN.

La aeronave que protagonizó el incidente es un Boeing 737-800, que luego de la alerta subió su altura y luego maniobró para aterrizar en su aeropuerto de destino.

La semana pasada, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte dijeron que estaban investigando un vuelo de Southwest, un avión modelo Boeing 737 MAX, que el pasado 25 de mayo experimentó un incidente de oscilaciones asimétricas y potencialmente peligrosas cuando volaba a 34,000 pies, cuando volaba a Oakland, California.