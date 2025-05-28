¿Dudas sobre qué símbolos identifican el Real ID? Esta guía te ayudará



El Real ID es una identificación en forma de licencia de conducir o de tarjeta de identificación estatal obligatoria para poder viajar en avión o entrar a edificios federales. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este documento cumple con mayores requisitos de seguridad.

Cada estado identifica los Real ID con un símbolo que encontrarás en tu documento estatal. Algunos estados usan más de uno. Y los encontrarás en la parte superior de la tarjeta de identificación o la licencia de conducir.

Son estos:

¿Puedo viajar si no tengo Real ID?

Si no tienes Real ID, un agente de la TSA puede pedirte que rellenes un formulario para verificar tu nombre y dirección actual. Si con esta información los agentes pueden confirmar tu identidad, pasarás el control de seguridad, donde puedes ser sometido a un control adicional.

Además del Real ID, existen otras formas para identificarse aceptadas por la TSA para viajar en avión dentro de Estados Unidos, como el pasaporte estadounidense, la tarjeta de residente permanente, una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal —incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC)— o pasaportes de otros países.