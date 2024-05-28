Cambiar Ciudad
Clima

Texas: al menos un muerto y un millón sin electricidad por nuevas tormentas con vientos huracanados y granizo como pelotas de béisbol

Las tormentas de este martes se suman al mal tiempo que ha afectado durante días a Texas. El fin de semana feriado, los tornados dejaron siete muertos en el estado.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Las dramáticas escenas de la nueva ronda de tormentas en Texas: vecindarios destruidos, escombros y muerte

El mal tiempo no le da una tregua a Texas. Este martes, una nueva ola de fuertes tormentas, vientos huracanados y granizo de gran tamaño en el norte del estado dejaron al menos un muerto en la región de Houston y, en un momento, hasta un millón de clientes sin servicio eléctrico en la zona de Dallas.

Los bomberos confirmaron que el fallecido es un joven hispano de 16 años que estaba trabajando para una compañía de construcción de viviendas en la ciudad de Magnolia, una localidad de poco menos de 2,500 habitantes ubicada al noroeste de Houston.

PUBLICIDAD

Los cortes generalizados de electricidad afectaron a varias zonas del estado, este y sur, principalmente. En la madrugada de este miércoles algo más de 500,000 clientes seguían sin electricidad, según el sitio especializado PowerOutage.us.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS), en un boletín de este miércoles, seguía pronosticando fuertes tormentas "sobre la mayor parte de Texas y el sur de Oklahoma, con vientos peligrosos y granizo de gran tamaño". "El calor anómalo continúa en el extremo sur de Texas", agrega.


El juez de condado (el título que se da al ejecutivo de mayor rango) de Dallas, Clay Jenkins, declaró la zona de catástrofe y señaló que algunas residencias de ancianos estaban utilizando generadores. “En última instancia, esta será una situación con cortes de energía de varios días”, dijo Jenkins.

En el aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth se cancelaron el martes 300 salidas, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

Más sobre Clima

Arizona investiga casi 400 muertes sospechosas que podrían deberse al calor extremo este verano
2 mins

Arizona investiga casi 400 muertes sospechosas que podrían deberse al calor extremo este verano

Estados Unidos
¿Te sientes más pegajoso este verano? EEUU ha registrado una humedad récord
5 mins

¿Te sientes más pegajoso este verano? EEUU ha registrado una humedad récord

Estados Unidos
Mal tiempo en la costa del golfo: qué zonas se verían afectadas por lluvias y potenciales inundaciones
3 mins

Mal tiempo en la costa del golfo: qué zonas se verían afectadas por lluvias y potenciales inundaciones

Estados Unidos
Pronostican fuertes lluvias: zonas de la costa central del golfo estarían en riesgo de inundaciones
3 mins

Pronostican fuertes lluvias: zonas de la costa central del golfo estarían en riesgo de inundaciones

Estados Unidos
🔴 Inundaciones en Texas, en vivo: 51 muertos (incluidos 15 menores) y buscan a más de 20 niñas desaparecidas
29 Historias
Liveblog

🔴 Inundaciones en Texas, en vivo: 51 muertos (incluidos 15 menores) y buscan a más de 20 niñas desaparecidas

Estados Unidos
Lo que debes saber del 'domo de calor' que cubrirá partes de EEUU con temperaturas peligrosas
3 mins

Lo que debes saber del 'domo de calor' que cubrirá partes de EEUU con temperaturas peligrosas

Estados Unidos
Mapa del 'domo de calor': humedad y temperaturas extremas 'sofocarán' a ciudades de EEUU desde este fin de semana
3 mins

Mapa del 'domo de calor': humedad y temperaturas extremas 'sofocarán' a ciudades de EEUU desde este fin de semana

Estados Unidos
Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara visita de nuevo Florida
3 mins

Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara visita de nuevo Florida

Estados Unidos
Cifra de muertos por tornados y tormentas sube a 27 en medio de estela de destrucción
4 mins

Cifra de muertos por tornados y tormentas sube a 27 en medio de estela de destrucción

Estados Unidos
Alerta de mal tiempo en todo el Medio Oeste: se esperan tornados, tormentas y granizo de gran tamaño
3 mins

Alerta de mal tiempo en todo el Medio Oeste: se esperan tornados, tormentas y granizo de gran tamaño

Estados Unidos

También fuertes tormentas eléctricas estarían de regreso en Houston, donde las autoridades advirtieron que los vientos tan fuertes que alcanzarían las 70 mph podría causar daños a viviendas y edificios.

Siguen las tormentas tras un feriado mortal en varios estados

Las tormentas de este martes se suman al mal tiempo que ha afectado durante días, incluso cuando algunos residentes aún lloran la muerte de al menos siete personas en el estado durante las violentas tormentas del fin de semana del Día de los Caídos.

Además de Texas, las destructivas tormentas del fin de semana causaron muertes en Oklahoma, Arkansas, Misuri, Kentucky, Carolina del Norte y Virginia.

Se registraron ocho muertes en Arkansas, mientras que dos personas murieron en el condado de Mayes, Oklahoma, al este de Tulsa, según las autoridades.

PUBLICIDAD

Entre los heridos había invitados a una boda al aire libre. Un hombre de Missouri murió el domingo después de que la rama de un árbol cayera sobre su tienda mientras acampaba.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo en una conferencia de prensa el lunes que cinco personas habían muerto en su estado.

Aún no empieza la temporada de huracanes y el mal tiempo parece no mejorar

Ha sido un mes sombrío en cuanto a tornados y condiciones meteorológicas adversas en el centro del país y continuará en los próximos días.

Y esto ocurre cuando todavía no ha comenzado oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico, para la cual la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha vaticinado una abundancia de ciclones.

En esa temporada, que comienza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, podrían formarse un total de entre 17 y 25 tormentas tropicales, de las cuales unas 13 podrían alcanzar la categoría de huracanes, y siete de podrían ser de gran intensidad.

Un boletín de la Unión de Científicos Conscientes (UCS, en inglés) señaló que más de 68.7 millones de personas en EEUU encaran en esta estación alertas por condiciones climáticas extremas que incluyen incendios forestales, inundaciones, tormentas tropicales, calor extremo e inundaciones.

Mira también:

Video Damnificado por un tornado en Texas cuenta el terror que vivió: "Se siente que viene el diablo en el aire"
Relacionados:
ClimamuertosHeridosLluviasTormentaTormentas severas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD