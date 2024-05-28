Texas: al menos un muerto y un millón sin electricidad por nuevas tormentas con vientos huracanados y granizo como pelotas de béisbol

Video Las dramáticas escenas de la nueva ronda de tormentas en Texas: vecindarios destruidos, escombros y muerte

El mal tiempo no le da una tregua a Texas. Este martes, una nueva ola de fuertes tormentas, vientos huracanados y granizo de gran tamaño en el norte del estado dejaron al menos un muerto en la región de Houston y, en un momento, hasta un millón de clientes sin servicio eléctrico en la zona de Dallas.

Los bomberos confirmaron que el fallecido es un joven hispano de 16 años que estaba trabajando para una compañía de construcción de viviendas en la ciudad de Magnolia, una localidad de poco menos de 2,500 habitantes ubicada al noroeste de Houston.

Los cortes generalizados de electricidad afectaron a varias zonas del estado, este y sur, principalmente. En la madrugada de este miércoles algo más de 500,000 clientes seguían sin electricidad, según el sitio especializado PowerOutage.us.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS), en un boletín de este miércoles, seguía pronosticando fuertes tormentas "sobre la mayor parte de Texas y el sur de Oklahoma, con vientos peligrosos y granizo de gran tamaño". "El calor anómalo continúa en el extremo sur de Texas", agrega.



El juez de condado (el título que se da al ejecutivo de mayor rango) de Dallas, Clay Jenkins, declaró la zona de catástrofe y señaló que algunas residencias de ancianos estaban utilizando generadores. “En última instancia, esta será una situación con cortes de energía de varios días”, dijo Jenkins.

En el aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth se cancelaron el martes 300 salidas, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

También fuertes tormentas eléctricas estarían de regreso en Houston, donde las autoridades advirtieron que los vientos tan fuertes que alcanzarían las 70 mph podría causar daños a viviendas y edificios.

Siguen las tormentas tras un feriado mortal en varios estados

Las tormentas de este martes se suman al mal tiempo que ha afectado durante días, incluso cuando algunos residentes aún lloran la muerte de al menos siete personas en el estado durante las violentas tormentas del fin de semana del Día de los Caídos.

Además de Texas, las destructivas tormentas del fin de semana causaron muertes en Oklahoma, Arkansas, Misuri, Kentucky, Carolina del Norte y Virginia.

Se registraron ocho muertes en Arkansas, mientras que dos personas murieron en el condado de Mayes, Oklahoma, al este de Tulsa, según las autoridades.

Entre los heridos había invitados a una boda al aire libre. Un hombre de Missouri murió el domingo después de que la rama de un árbol cayera sobre su tienda mientras acampaba.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo en una conferencia de prensa el lunes que cinco personas habían muerto en su estado.

Aún no empieza la temporada de huracanes y el mal tiempo parece no mejorar

Ha sido un mes sombrío en cuanto a tornados y condiciones meteorológicas adversas en el centro del país y continuará en los próximos días.

Y esto ocurre cuando todavía no ha comenzado oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico, para la cual la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha vaticinado una abundancia de ciclones.

En esa temporada, que comienza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre, podrían formarse un total de entre 17 y 25 tormentas tropicales, de las cuales unas 13 podrían alcanzar la categoría de huracanes, y siete de podrían ser de gran intensidad.

Un boletín de la Unión de Científicos Conscientes (UCS, en inglés) señaló que más de 68.7 millones de personas en EEUU encaran en esta estación alertas por condiciones climáticas extremas que incluyen incendios forestales, inundaciones, tormentas tropicales, calor extremo e inundaciones.

