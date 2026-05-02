Kentucky Cherie DeVaux, la primera mujer campeona del Derby de Kentucky como entrenadora Golden Tempo ganó el Derby de Kentucky, lo que convierte a Cherie DeVaux en la primera mujer en entrenar al ganador de la primera prueba de la Triple Corona. DeVaux es la segunda entrenadora en ganar una carrera de la Triple Corona, después de que Jena Antonucci ganara con Arcangelo en el Belmont Stakes de 2023.

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Cherie DeVaux hizo historia el sábado al convertirse en la primera mujer en entrenar al ganador del Derby de Kentucky, cuando Golden Tempo remontó desde la parte trasera del pelotón y se lanzó a toda velocidad por la recta final para cruzar la línea de meta en primer lugar, en la prueba más importante de las carreras de caballos.

DeVaux es la segunda entrenadora en ganar una carrera de la Triple Corona, después de que Jena Antonucci ganara con Arcangelo en el Belmont Stakes de 2023. Ganó el Derby en su primera oportunidad, ocho años después de fundar su propio establo.

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Montado por el puertorriqueño José Ortiz y ante una multitud de más de 100,000 espectadores que vitoreaban en el hipódromo de Churchill Downs, Golden Tempo superó al favorito Renegade con una espectacular remontada en la última recta para ganar la carrera de 1 y 1/4 de millas en 2:02.27, con una cuota de 23 a 1. Renegade quedó segundo, con su hermano Irad Ortiz Jr. a la montura, y el outsider Ocelli quedó tercero.

Irrumpiendo desde el fondo de la carrera, Golden Tempo superó en la misma línea de meta a Renegade, uno de los favoritos a la victoria.

A lo largo de la semana, DeVaux pasó de restar importancia a lo que significaría ser la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby a comprender que es un ejemplo a seguir para las niñas que algún día quieran seguir sus pasos. Es apenas la decimoctava mujer en ensillar un caballo en el Derby de Kentucky.

"Me alegra poder representar a todas las mujeres del mundo y demostrar que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos", dijo DeVaux.

Ortiz hizo gala en los últimos días de la destreza como jinete que le ha llevado al éxito en Churchill Downs, ganando el Derby por primera vez en su undécimo intento. Esto ocurrió poco menos de 24 horas después de que también ganara el Kentucky Oaks, la carrera más importante para potras de 3 años.

Sus padres estuvieron allí para presenciar la extraordinaria carrera de Ortiz.

"Tengo la oportunidad de correrla casi todos los años, pero poder ganarla es algo especial", dijo Ortiz. "Solo desearía que mi abuelo estuviera aquí, pero sé que nos está viendo desde el cielo. Estoy muy feliz de haber alcanzado mi meta, el sueño de mi vida".

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"Es un sueño hecho realidad, esta es la mayor carrera en el mundo", declaró Ortiz en una entrevista con NBC sobre su caballo.

"Sé que era su sueño también, pero sucedió de esta forma y era mi día", dijo José Ortiz sobre la pugna final con su hermano.

Cherie DeVaux, convertida en la primera entrenadora en triunfar en el Derby, felicitó a Ortiz por la fe con la que se lanzó a la remontada.

"Ahora mismo ni siquiera tengo palabras. Simplemente estoy tan feliz por Golden Tempo. José hizo un trabajo maravilloso, un trabajo mágico porque estaba completamente fuera de carrera", afirmó DeVaux.

El Derby de Kentucky se disputó con solo 18 caballos. Great White fue retirado a última hora tras dar una vuelta de campana y desmontar a su jinete. Los veterinarios de la pista tomaron la decisión de retirar al caballo, que tenía pocas posibilidades de ganar y que entró en la parrilla el miércoles cuando Silent Tactic fue descartado debido a una lesión en la pata. The Puma quedó fuera, menos de 12 horas antes de la salida, debido a una pata hinchada por una infección cutánea.

Great White se convirtió en el quinto caballo retirado esta semana y el segundo del sábado. Silent Tactic fue descartado el miércoles, Fulleffort el jueves y Right to Party el viernes, con Great White, Ocelli y Robusta entrando en la carrera.