Cambiar Ciudad
Educación

Esta profesora donó $1,000 millones a una facultad de medicina. Puso una condición: la matrícula debe ser gratuita

La donación hecha por la doctora Ruth Gottesman una de las mayores a una institución educativa en Estados Unidos y, muy probablemente, la mayor a una facultad de medicina.

Univision picture
Por:Univision
Video Estudiantes estallan en alegría al descubrir que su matrícula universitaria será gratuita

La vida de cientos de estudiantes de medicina estaba por cambiar y ellos ni lo imaginaban. Sentados en las butacas del auditorio en la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York, recibieron la noticia de que una histórica donación de $1,000 millones les permitiría estudiar de manera gratuita en la institución.

Con gritos de alegría, aplausos, lágrimas y ovaciones de pie, los estudiantes agradecieron el regalo que la doctora Ruth Gottesman, exproferora de la facultad, anunció este lunes. A partir de ahora, la matrícula allí será gratuita para todos los estudiantes.

PUBLICIDAD

La donación pretende atraer a un grupo diverso de solicitantes que, de otro modo, no tendrían los medios para asistir. También permitirá a los estudiantes graduarse sin deudas que pueden tardar décadas en pagar, según los administradores de la universidad.

La matrícula para estudiar en Einstein tiene un costo de $59,458 al año. El costo medio de las facultades de medicina de EEUU es de $202,453, sin contar la deuda de los estudiantes universitarios graduados, según la Iniciativa de Datos sobre Educación.

"Cada año, más de 100 estudiantes entran en la Facultad de Medicina Albert Einstein en busca de títulos en medicina y ciencias", dijo Gottesman.

"Se van como científicos magníficamente formados y médicos compasivos y bien informados, con la experiencia necesaria para encontrar nuevas formas de prevenir enfermedades y proporcionar la mejor atención sanitaria", agregó.

Notas Relacionadas

Gobierno de Biden condonará unos $9,000 millones en deuda estudiantil

Gobierno de Biden condonará unos $9,000 millones en deuda estudiantil

Política
2 min


Gottesman atribuyó a su difunto marido, David "Sandy" Gottesman, el mérito de haberle dejado los medios financieros para hacer semejante donación.

Más sobre Educación

Juez bloquea ley de Texas que exige exhibir los Diez Mandamientos en aulas de las escuelas públicas
3 mins

Juez bloquea ley de Texas que exige exhibir los Diez Mandamientos en aulas de las escuelas públicas

Estados Unidos
Demanda a su escuela y a su profesora por "humillarla" por protestar el apoyo de EEUU a la guerra en Gaza
3 mins

Demanda a su escuela y a su profesora por "humillarla" por protestar el apoyo de EEUU a la guerra en Gaza

Estados Unidos
Corte de apelaciones bloquea ley de Louisiana que obliga a las escuelas públicas a exhibir los Diez Mandamientos en sus aulas
3 mins

Corte de apelaciones bloquea ley de Louisiana que obliga a las escuelas públicas a exhibir los Diez Mandamientos en sus aulas

Estados Unidos
Qué tiene que ver con la educación de hispanos una demanda presentada contra el Departamento de Educación
3 mins

Qué tiene que ver con la educación de hispanos una demanda presentada contra el Departamento de Educación

Estados Unidos
Cómo los ataques de Trump contra Harvard pueden tener “consecuencias para el futuro de la educación superior en EEUU”
5 mins

Cómo los ataques de Trump contra Harvard pueden tener “consecuencias para el futuro de la educación superior en EEUU”

Estados Unidos
Harvard desafía a Trump y pone a prueba hasta dónde puede llegar el poder presidencial
6 mins

Harvard desafía a Trump y pone a prueba hasta dónde puede llegar el poder presidencial

Estados Unidos
Gobierno congela $2,200 millones en subvenciones a Harvard tras rechazar exigencias de Trump por supuesto antisemitismo
4 mins

Gobierno congela $2,200 millones en subvenciones a Harvard tras rechazar exigencias de Trump por supuesto antisemitismo

Estados Unidos
La universidad de elite donde estudiar medicina será gratis gracias a una donación multimillonaria
3 mins

La universidad de elite donde estudiar medicina será gratis gracias a una donación multimillonaria

Estados Unidos
La tasa de mortalidad infantil aumentó un 8% tras prohibición del aborto en Texas, según estudio
3 mins

La tasa de mortalidad infantil aumentó un 8% tras prohibición del aborto en Texas, según estudio

Estados Unidos
Louisiana se convierte en el primer estado en obligar a que los Diez Mandamientos se exhiban en las aulas de escuelas públicas
3 mins

Louisiana se convierte en el primer estado en obligar a que los Diez Mandamientos se exhiban en las aulas de escuelas públicas

Estados Unidos

Su esposo, David Gottesman construyó la casa de inversiones de Wall Street, First Manhattan, y formó parte del consejo de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Murió en 2022 a los 96 años.

"Me siento bendecida por tener el gran privilegio de hacer esta donación a una causa tan noble", dijo Ruth Gottesman.

Una donación histórica para una escuela en el Bronx

La donación hecha por la doctora Ruth Gottesman una de las mayores a una institución educativa en Estados Unidos y, probablemente, la mayor a una facultad de medicina.

Además de la gran suma, la donación captura la atención debido a que fue destinada a una institución médica del Bronx, el barrio más pobre de la ciudad de Nueva York, que tiene un alto índice de muertes prematuras y es el distrito más insalubre de Nueva York.

PUBLICIDAD

"Esta donación revoluciona radicalmente nuestra capacidad de seguir atrayendo a estudiantes comprometidos con nuestra misión, no solo a los que pueden permitírselo. Además, liberará y elevará a nuestros estudiantes, permitiéndoles emprender proyectos e ideas que de otro modo no podrían alcanzar", dijo el doctor Yaron Tomer, decano de la Facultad de Medicina Albert Einstein.

De acuerdo con The New York Times, casi la mitad de los estudiantes de medicina de primer año de Einstein son neoyorquinos y casi el 60% son mujeres. Alrededor del 48% de los actuales estudiantes de medicina de Einstein son blancos, el 29% asiáticos, el 11% hispanos y el 5% negros.

Notas Relacionadas

A quiénes ayuda la expansión de condonación de deuda estudiantil que ordenó Biden

A quiénes ayuda la expansión de condonación de deuda estudiantil que ordenó Biden

Política
3 min


Gracias a esta generosa donación a todos los estudiantes actuales de cuarto año se les reembolsará la matrícula del semestre de primavera de 2024 y, a partir de agosto de este año, todos los estudiantes que decidan recibirán educación gratuita, explicó la facultad en un comunicado.

Einstein se convierte en la segunda facultad de medicina de Nueva York con matrícula gratuita. En 2018, la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York anunció que cubriría la matrícula de todos sus estudiantes.

La Facultad de Medicina Albert Einstein se fundó en 1955 con la misión de acoger a todos los estudiantes, sin restricciones. Hoy, esta donación fomenta esa misión al eliminar las restricciones financieras para quienes no tienen los medios económicos para costearse la facultad de medicina.

Una exprofesora comprometida con la educación

La doctora Gottesman se incorporó al Centro de Evaluación y Rehabilitación Infantil del Einstein en 1968 y desarrolló la detección y el tratamiento de los problemas de aprendizaje.

PUBLICIDAD

En 1992 puso en marcha el primer programa de alfabetización para adultos del centro y en 1998 fue nombrada directora fundadora del Centro Emily Fisher Landau para el tratamiento de los problemas de aprendizaje. Es profesora clínica emérita de pediatría en Einstein.

A través de su fundación, el Fondo Gottesman, la familia ha apoyado obras benéficas en Israel y en la comunidad judía estadounidense, especialmente mediante donaciones a escuelas, universidades y al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

Mira también:

Video Estos son los requisitos para beneficiarte del plan de cancelación de deudas estudiantiles en EEUU
Relacionados:
EducaciónDeuda EstudiantilEducación PrivadaEducación PúblicaUniversidadUniversidades MedicinaestudiosPréstamosDeudaDonación benéfica

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD