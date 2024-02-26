Esta profesora donó $1,000 millones a una facultad de medicina. Puso una condición: la matrícula debe ser gratuita

Video Estudiantes estallan en alegría al descubrir que su matrícula universitaria será gratuita

La vida de cientos de estudiantes de medicina estaba por cambiar y ellos ni lo imaginaban. Sentados en las butacas del auditorio en la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York, recibieron la noticia de que una histórica donación de $1,000 millones les permitiría estudiar de manera gratuita en la institución.

Con gritos de alegría, aplausos, lágrimas y ovaciones de pie, los estudiantes agradecieron el regalo que la doctora Ruth Gottesman, exproferora de la facultad, anunció este lunes. A partir de ahora, la matrícula allí será gratuita para todos los estudiantes.

La donación pretende atraer a un grupo diverso de solicitantes que, de otro modo, no tendrían los medios para asistir. También permitirá a los estudiantes graduarse sin deudas que pueden tardar décadas en pagar, según los administradores de la universidad.

La matrícula para estudiar en Einstein tiene un costo de $59,458 al año. El costo medio de las facultades de medicina de EEUU es de $202,453, sin contar la deuda de los estudiantes universitarios graduados, según la Iniciativa de Datos sobre Educación.

"Cada año, más de 100 estudiantes entran en la Facultad de Medicina Albert Einstein en busca de títulos en medicina y ciencias", dijo Gottesman.

"Se van como científicos magníficamente formados y médicos compasivos y bien informados, con la experiencia necesaria para encontrar nuevas formas de prevenir enfermedades y proporcionar la mejor atención sanitaria", agregó.



Gottesman atribuyó a su difunto marido, David "Sandy" Gottesman, el mérito de haberle dejado los medios financieros para hacer semejante donación.

Su esposo, David Gottesman construyó la casa de inversiones de Wall Street, First Manhattan, y formó parte del consejo de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Murió en 2022 a los 96 años.

"Me siento bendecida por tener el gran privilegio de hacer esta donación a una causa tan noble", dijo Ruth Gottesman.

Una donación histórica para una escuela en el Bronx

La donación hecha por la doctora Ruth Gottesman una de las mayores a una institución educativa en Estados Unidos y, probablemente, la mayor a una facultad de medicina.

Además de la gran suma, la donación captura la atención debido a que fue destinada a una institución médica del Bronx, el barrio más pobre de la ciudad de Nueva York, que tiene un alto índice de muertes prematuras y es el distrito más insalubre de Nueva York.

"Esta donación revoluciona radicalmente nuestra capacidad de seguir atrayendo a estudiantes comprometidos con nuestra misión, no solo a los que pueden permitírselo. Además, liberará y elevará a nuestros estudiantes, permitiéndoles emprender proyectos e ideas que de otro modo no podrían alcanzar", dijo el doctor Yaron Tomer, decano de la Facultad de Medicina Albert Einstein.

De acuerdo con The New York Times, casi la mitad de los estudiantes de medicina de primer año de Einstein son neoyorquinos y casi el 60% son mujeres. Alrededor del 48% de los actuales estudiantes de medicina de Einstein son blancos, el 29% asiáticos, el 11% hispanos y el 5% negros.



Gracias a esta generosa donación a todos los estudiantes actuales de cuarto año se les reembolsará la matrícula del semestre de primavera de 2024 y, a partir de agosto de este año, todos los estudiantes que decidan recibirán educación gratuita, explicó la facultad en un comunicado.

Einstein se convierte en la segunda facultad de medicina de Nueva York con matrícula gratuita. En 2018, la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York anunció que cubriría la matrícula de todos sus estudiantes.

La Facultad de Medicina Albert Einstein se fundó en 1955 con la misión de acoger a todos los estudiantes, sin restricciones. Hoy, esta donación fomenta esa misión al eliminar las restricciones financieras para quienes no tienen los medios económicos para costearse la facultad de medicina.

Una exprofesora comprometida con la educación

La doctora Gottesman se incorporó al Centro de Evaluación y Rehabilitación Infantil del Einstein en 1968 y desarrolló la detección y el tratamiento de los problemas de aprendizaje.

En 1992 puso en marcha el primer programa de alfabetización para adultos del centro y en 1998 fue nombrada directora fundadora del Centro Emily Fisher Landau para el tratamiento de los problemas de aprendizaje. Es profesora clínica emérita de pediatría en Einstein.

A través de su fundación, el Fondo Gottesman, la familia ha apoyado obras benéficas en Israel y en la comunidad judía estadounidense, especialmente mediante donaciones a escuelas, universidades y al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

