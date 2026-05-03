desaparecida Estudiante de arte desaparece días antes de graduarse de la Universidad del Norte de Kentucky; la última vez fue vista haciendo una misteriosa caminata Murry Alexis Foust, de 22 años, fue vista por última vez el 27 de abril de 2026 caminando en el barrio de Latonia, en Covington, a unos nueve kilómetros al sur de Cincinnati

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La desaparición de Murry Alexis Foust, estudiante de 22 años de la Universidad del Norte de Kentucky, mantiene en alerta a autoridades y familiares, luego de que fuera vista por última vez el 27 de abril de 2026 en el barrio de Latonia, en Covington, a unos nueve kilómetros al sur de Cincinnati.

De acuerdo con el Departamento de Policía local, la joven desapareció alrededor de las 6:00 pm, cuando cámaras de vigilancia la captaron caminando por la zona con una mochila de color beige o amarillo, en lo que hasta ahora es el último registro confirmado de su paradero.

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Foust, quien cursa Bellas Artes en la Facultad de Artes y Ciencias, estaba a punto de graduarse la próxima semana. Según sus amigos, ese mismo día de la desaparición tenía previsto asistir a clases en la universidad, sin embargo, nunca llegó.

Posteriormente, su celular fue hallado en su domicilio y su mochila en el campus, lo que profundizó la incertidumbre sobre lo ocurrido.

"Por el momento, no hay indicios de que se trate de un crimen. Entendemos la preocupación de la familia y compartimos la angustia que están experimentando durante este difícil momento", informaron las autoridades locales, que también han pedido apoyo ciudadano para obtener pistas.

Mientras tanto, la universidad confirmó que colabora con la investigación y expresó su preocupación por la desaparición de la estudiante, cuyo caso ha generado conmoción entre compañeros y profesores.

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Autoridades realizan su búsqueda intensiva

El Departamento de Policía de Covington ha desplegado un operativo que incluye drones, equipos especializados y unidades de búsqueda acuática para intentar localizar a Foust en distintos puntos de la zona.

Las autoridades difundieron las imágenes de vigilancia más recientes disponibles, en las que se le observa caminando por Latonia, con la esperanza de que alguien pueda aportar información clave.

Aunque se han reportado posibles avistamientos en los días posteriores, estos no han sido confirmados. El padre de la joven señaló que, pese a esos reportes, no han tenido contacto con ella desde su desaparición.

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"Existe preocupación por su seguridad, y su ayuda podría ser crucial", advirtió la policía, mientras el caso continúa sin pistas claras sobre qué ocurrió en las horas posteriores a su última aparición.