"Cuando me llevan a la peluquería me da terror": Ángel Olivas, el menor cuya silla de ruedas salvó una vida en el tiroteo en El Paso

A un año del tiroteo perpetrado en una tienda Walmart de la ciudad de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos y 23 heridos , Ángel Olivas, un menor de edad que estuvo en medio de las balas, indicó que no ha podido superar el miedo que le ha dejado la experiencia.

"Cuando me llevan a la peluquería a cortar el cabello me da terror, me da miedo", señaló Olivas al programa Despierta América de Univision.