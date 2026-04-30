Fuerzas Armadas Un siglo naufragado: hallan restos de un barco de la Guardia Costera hundido durante la Primera Guerra Mundial Los restos de un buque de la Guardia Costera de EEUU perdido en un ataque mortal hace más de un siglo durante la Primera Guerra Mundial, fueron descubiertos frente a las costas de Inglaterra. El USCGC Tampa se hundió tras ser torpedeado por un submarino alemán en el canal de Bristol, y se hundió en menos de tres minutos, lo que provocó la muerte de las 131 personas a bordo.

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Los restos de un buque de la Guardia Costera de EEUU hundido en un ataque mortal alemán hace más de un siglo, durante la Primera Guerra Mundial, fueron descubiertos frente a las costas de Inglaterra.

La Guardia Costera anunció el miércoles que el USCGC Tampa fue hallado a unas 50 millas de Newquay, en Cornualles (Reino Unido), a una profundidad superior a los 300 pies en el océano Atlántico. Los restos del buque fueron localizados y confirmados por el equipo británico de buceo técnico Gasperados.

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El almirante Kevin Lunday, comandante de la Guardia Costera, dijo en un comunicado que el valor y el sacrificio de la tripulación del Tampa reflejaban el legado de la Guardia Costera, que ha defendido a Estados Unidos durante todos los conflictos armados desde su fundación en 1790.

"Cuando el Tampa se hundió con toda su tripulación en 1918, dejó un dolor duradero en nuestro servicio", dijo Lunday. "Localizar los restos del naufragio nos conecta con su sacrificio y nos recuerda que la devoción al deber perdura".

El Tampa se hundió tras ser torpedeado por un submarino alemán en el canal de Bristol, según informaron las autoridades. El buque se hundió en menos de tres minutos, lo que provocó la muerte de las 131 personas a bordo.

Entre ellas se encontraban 111 guardacostas, cuatro miembros de la Armada de los Estados Unidos y 16 miembros de la Armada británica y civiles. Fue la mayor pérdida de vidas en un solo combate naval estadounidense durante la Primera Guerra Mundial.

El equipo de buceo Gasperados realizó 10 viajes a posibles lugares donde estuvieran los restos del buque.

"Este descubrimiento es el resultado de tres años de investigación y exploración", dijo el líder del equipo, Steve Mortimer, en una publicación de Facebook. "El TAMPA tiene una enorme importancia para los Estados Unidos y para los familiares de todos los que murieron ese día. Por fin se conoce su lugar de descanso final".

El equipo, compuesto íntegramente por voluntarios, se puso en contacto por primera vez con la Oficina del Historiador de la Guardia Costera en 2023 en relación con el Tampa.

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"Proporcionamos al equipo de buceo registros históricos y datos técnicos para ayudar a confirmar el lugar del naufragio", dijo el historiador del Área Atlántica de la Guardia Costera, William Thiesen, en un comunicado. "Esto incluyó imágenes de archivo de los accesorios de cubierta, el timón, la campana, el armamento e imágenes de archivo del Tampa".