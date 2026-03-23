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Un juez dictamina que la administración Trump se extralimitó con su declaración sobre la seguridad de la atención médica para personas transgénero

Un juez federal dictaminó que el gobierno de Trump se extralimitó al declarar que ciertos tipos de atención médica de reafirmación de género no son seguros para los jóvenes. El juez afirma que no se siguieron los procedimientos administrativos al emitir la declaración en diciembre.

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Por:N+ Univision y AP
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Un juez federal dictaminó que el gobierno se extralimitó al emitir una declaración en la que calificaba de inseguros e ineficaces para los jóvenes que sufren disforia de género tratamientos como los bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal y las cirugías, según un fallo dictado este jueves en Oregón.

El juez Mustafa Kasubhai dictaminó que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., no siguió los procedimientos administrativos adecuados en diciembre al emitir la declaración, que advertía a los médicos que podrían ser excluidos de programas de salud federales como Medicare y Medicaid si proporcionaban estos tratamientos.

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El fallo otorga una medida cautelar a los profesionales de la salud que proporcionan los tratamientos. El juez también rechazó la moción del gobierno para desestimar el caso.

"La victoria de hoy rompe el ruido y brinda la claridad necesaria a los pacientes, las familias y los proveedores", dijo Letitia James, la fiscal general demócrata de Nueva York que lideró la demanda, en un comunicado el jueves.

"Los servicios de salud para jóvenes transgénero siguen siendo legales, y el gobierno federal no puede intimidar ni castigar a los proveedores que los ofrecen".

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Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios.

El New York Times informó que el juez se refirió a las implicaciones más amplias asociadas con este caso, especialmente en lo que se refiere a la democracia.

"La idea de que 'voy a seguir adelante y emitir una declaración para ver si nos salimos con la nuestra' no es un principio de gobernanza que se adhiera al compromiso general con una república democrática que exige que el estado de derecho sea considerado, respetado y honrado como algo sagrado", dijo el juez.

Segundo revés en pocos días para la política de salud de la administración Trump

La decisión supuso el segundo revés legal importante para Kennedy y el HHS en días recientes. El lunes pasado, otro juez federal de Boston bloqueó temporalmente varios de los cambios en la política de vacunas de Kennedy. El juez dictaminó que Kennedy probablemente violó los procedimientos federales al reformar un comité asesor clave sobre vacunas y reducir el calendario de vacunación infantil sin la opinión del comité. Los funcionarios federales han indicado que planean apelar ese fallo.

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Una coalición de 21 estados y el Distrito de Columbia había demandado al HHS, a Kennedy y a su inspector general por la declaración sobre la disforia de género, alegando que es inexacta e ilegal y solicitando al tribunal que bloquee su aplicación.

La demanda sostiene que la declaración del HHS busca coaccionar a los proveedores para que dejen de brindar atención de afirmación de género y eludan los requisitos legales para los cambios de política.

También afirma que la ley federal exige que se notifique al público y se le dé la oportunidad de opinar antes de realizar cambios sustanciales en la política de salud —ninguna de las cuales, según la demanda, se hizo antes de que se emitiera la declaración.

La declaración del HHS basó sus conclusiones en un informe revisado por pares que el departamento llevó a cabo a principios de este año y que instaba a recurrir en mayor medida a la terapia conductual en lugar de a una atención general de reafirmación de género para los jóvenes con disforia de género.

El informe cuestionaba las normas para el tratamiento de jóvenes transgénero emitidas por la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y planteaba la preocupación de que los adolescentes pudieran ser demasiado jóvenes para dar su consentimiento a tratamientos que cambian la vida y que podrían resultar en infertilidad futura.

Los principales grupos médicos y quienes tratan a jóvenes transgénero han criticado duramente el informe por considerarlo inexacto, y la mayoría de las principales organizaciones médicas de EEUU, incluida la Asociación Médica de Estados Unidos, siguen oponiéndose a las restricciones en la atención y los servicios transgénero para los jóvenes.

El fallo del juez se produjo al final de una audiencia de aproximadamente 6 horas y será seguido de una decisión por escrito.

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