Atlanta La policía de Atlanta investiga si uno de sus agentes mantuvo relaciones sexuales con un juez federal en el despacho judicial La policía de Atlanta inició una investigación para determinar si un oficial de alto rango mantuvo relaciones sexuales con un juez o jueza federal en las oficinas judiciales. No se han divulgado las identidades de los involucrados, pero se sabe que el o la jueza pertenece al 11.º Circuito Judicial y que recibió una amonestación privada

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La policía de Atlanta abrió una investigación para determinar si un "oficial de alto cargo de las fuerzas del orden" que, según se ha descubierto, mantuvo relaciones sexuales con un juez o jueza federal —no se ha informado de la identidad de los involucrados— en el despacho judicial, es miembro de su departamento.

El juez federal del 11º Circuito Judicial, que abarca Alabama, Florida y Georgia, recibió una "amonestación privada" después de que una investigación judicial revelara que había mantenido "relaciones sexuales en su despacho durante el horario laboral, a una distancia en la que el personal podía oírlos", con un oficial de policía de alto rango.

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Los nombres del juez y del oficial no se incluyeron en el informe de la investigación, ni tampoco la ubicación del tribunal dentro del 11º Circuito donde ejerce el juez. La Associated Press no ha podido confirmar los nombres de forma independiente.

Contactado por teléfono, William Pryor, el juez presidente del 11º Circuito, quien nombró un comité para investigar las acusaciones que surgieron en una denuncia de uno de los asistentes legales del juez, se negó a hacer comentarios o a confirmar el nombre del juez.

Además de la relación sexual extramatrimonial, también se descubrió que el juez había asistido a un evento político partidista. La reacción inicial del juez cuando se le confrontó con las acusaciones el otoño pasado fue negarlas falsamente, calificándolas de "indignantes" e "infundadas".

A pesar de la gravedad de la conducta indebida, el Consejo Judicial del 11º Circuito Judicial decidió, en una orden de febrero, imponer una amonestación privada que mantuvo en secreto el nombre del juez. El Comité de Conducta Judicial y Discapacidad de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos confirmó esa orden la semana pasada.

"Necesitamos muchas reformas sobre quién juzga a los jueces cuando actúan mal", dijo Eric Segall, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia. "Los jueces protegerán a los jueces".

Los jueces federales están protegidos de consecuencias graves porque tienen un nombramiento vitalicio y solo pueden ser destituidos si el Congreso los somete a un juicio político, lo que aboga a favor de nombrarlos públicamente cuando son sancionados, dijo.

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"No soy de los que les gusta avergonzar públicamente a la gente, pero ¿qué más podemos hacer?", dijo Segall.

Tras negar inicialmente las acusaciones, el juez admitió posteriormente su conducta indebida y habló con franqueza sobre lo ocurrido, escribió el comité de investigación en su informe. El o la juez también puso fin a la relación con el o la agente involucrado, lo que significa que era poco probable que se repitiera el comportamiento, concluyó el comité. Esos factores, junto con el "servicio por lo demás ejemplar del juez al tribunal", llevaron al comité a recomendar una amonestación privada en lugar de una pública, según el informe.

El juez también accedió a escribir cartas de disculpa a seis exasistentes legales, a no aceptar el cargo de juez presidente del distrito cuando sea elegible y a abstenerse de formar parte de cualquier comité de la Conferencia Judicial.

Pero esa conducta indebida seguirá siendo un "elefante en la habitación" hasta que el juez reconozca públicamente un error de juicio, dijo Segall.