Videojuegos Activan protocolo de emergencia por mujer de 91 años… y la encuentran jugando videojuegos El programa de verificación diaria activó el protocolo de emergencia tras la falta de respuesta de la residente.

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Una mujer de 91 años alarmó a la policía y a su familia, luego de que no contestó la llamada para verificar que estaba bien en su casa en Westlake, Ohio, donde los agentes la encontraron jugando videojuegos.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 9 de abril, cuando la hija de la mujer intentó comunicarse y no pudo, por lo que agentes del condado de Cuyahoga intervinieron, reportó News 5 Cleveland, afiliada a ABC.

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Las autoridades pensaron que se trataba de una emergencia, debido a que la residente forma parte del programa "Are You Ok?", gestionado por la policía local para verificar diariamente el bienestar de personas que viven solas, sobre todo adultos mayores.

"Todos se rieron mucho al final", dijo a WEWS Jerry Vogel, capitán de la policía de Westlake.

Ni los operadores del servicio comunitario ni su familia sabían qué había ocurrido o por qué no habían podido establecer comunicación a través de la llamada diaria.

"Todos se alarmaron un poco al ver que no respondía a estos contactos", añadió el mando policial, citado por el medio local.

¿Qué dijo la mujer de 91 años?

Los policías se movilizaron al domicilio de la mujer y parte de los hechos quedaron registrados en videos de las cámaras corporales que portan los agentes.

En las imágenes compartidas a News 5 Cleveland se observa cómo un policía ingresa a la cochera, luego de poner un código.

Ya al interior de una pequeña sala, el oficial indicó su presencia y no se observaron más imágenes. Aunque sí se oyó el aviso que reveló lo que estaba pasando

"Estamos aquí con ella", dijo el agente.

"Está jugando videojuegos en su habitación", añadió.

Según el reporte oficial, la mujer se encontraba en buen estado, pero no respondió las llamadas porque estaba intentando superar su propio récord en un videojuego.

El capitán de la policía de Westlake destacó que la anciana se mostró agradecida de que fueran a verificar su bienestar.

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El pasado 27 de enero, se informó que una mujer que no respondió la llamada fue encontrada en su casa tras sufrir una caída y no poder levantarse. La intervención con el programa permitió ayudarla a tiempo.

El programa "Are You Okay?"

El programa "Are You Okay?" de Westlake es un servicio comunitario oficial, gestionado por el departamento de policía junto con servicios sociales de la ciudad.

Los inscritos reciben una llamada telefónica diaria automática para confirmar que están bien. Si la persona no responde, el sistema alerta a la central de policía. Entonces, se envía a un oficial al domicilio para hacer una revisión en persona.

Está dirigido principalmente a adultos mayores o personas que viven solas.

Sin embargo, no es exclusivo de cierta edad, pues también puede servir para personas con condiciones médicas, trabajadores remotos o cualquiera que quiera un monitoreo básico.

Los interesados pueden enviar un correo electrónico a dfeorene@cityofwestlake.org para obtener más información o para saber cómo registrarse.

Hasta finales de enero había alrededor de 40 personas inscritas en el programa, según autoridades.