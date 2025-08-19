El preso condenado a 7 años de cárcel que las autoridades de Texas liberaron "por error"

Video Policía busca a sospechoso de asesinato que fue liberado por error de Rikers Island

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris admitió este lunes que un interno condenado a prisión fue dejado en libertad por un error administrativo.

El hombre, identificado como Troy Dugas, de 36 años, debía cumplir sentencias de cárcel por violencia familiar y evasión de arresto en dos condados texanos.

Sin embargo, salió del Centro de Detención del condado el domingo alrededor de las 4:30 horas sin que nadie advirtiera la omisión hasta el día siguiente.

El error que dejó en libertad a Troy Dugas

Una publicación en redes sociales de la Oficina del Sheriff de Houston detalla que Dugas debió haber sido transferido en las próximas 45 semanas al sistema penitenciario de Texas, donde lo esperaban una condena de cinco años por agredir a un familiar en Fort Bend y otra de dos años por evadir el arresto en el condado de Brazoria.

Las autoridades dijeron al Houston Chronicle que el error ocurrió cuando el personal de la cárcel no “documentó adecuadamente su sentencia de prisión estatal en su expediente, lo que llevó a la suposición errónea de que Dugas era elegible para la liberación".

Según lo explicó Jason Spencer, vocero de la dependencia, la omisión fue detectada el lunes por la mañana, cuando al revisar la lista de internos pendientes de trasladar al Departamento de Justicia Criminal de Texas, notaron que Dugas ya no se encontraba en el recinto.

Dugas estaba en la cárcel del condado de Harris desde el 14 de agosto "por cargos locales adicionales que posteriormente fueron desestimados" antes de su liberación el domingo, reportó NBC News.

Las autoridades detallaron que en el momento de su salida vestía camiseta sin mangas blanca, pantalones oscuros y tenis naranjas. Dugas mide 6 pies y 1 pulgada de alto, pesa 215 libras y tiene tatuajes visibles en el cuello y el pecho.

Esta no es la primera vez que se libera por error a un hombre pendiente de cumplir su condena de la cárcel del Condado de Harris. En febrero, otro error administrativo permitió que Justin Tompkins, un acusado de homicidio capital, saliera libre por confusión con un reo de nombre similar. En aquella ocasión, el propio Tompkins se entregó a la policía luego de permanecer fuera durante 24 horas, según informaron las autoridades.

En su publicación en redes oficiales, la oficina del sheriff pidió a la población llamar al 911 ante cualquier avistamiento. Documentos judiciales señalan que Dugas tiene domicilio en el sureste de Houston, cerca de Brookline Park, lo que ha enfocado la búsqueda en esa zona.

