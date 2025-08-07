Cambiar Ciudad
Inmigrante

Hallan ahorcado a un hombre de 32 años en un centro de detención de ICE en Pensilvania

El hombre fue encontrado colgado en la ducha de su módulo esta semana. Pese a los intentos de reanimación, fue declarado fallecido poco después por el forense local.

Por:
Univision
Video Indignación por la muerte de un nicaragüense bajo custodia de ICE en Colorado

Un hombre de 32 años murió en custodia del Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, Pensilvania, informó la agencia el miércoles.

De acuerdo con ICE, Chaofeng Ge, ciudadano chino fue encontrado el martes colgado en la ducha de su módulo a las 5:21 horas y, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, su muerte fue certificada a las 6:03 horas.

Ge llevaba cinco días bajo custodia y esperaba una audiencia migratoria. Había sido arrestado en enero por presuntos delitos informáticos y entregado a ICE para procesamiento migratorio.

ICE notificó a las autoridades federales y a la Embajada de China, y está colaborando en la investigación.

Los antecedentes del detenido que falleció bajo custodia de ICE en Moshannon Valley

Ge fue arrestado el 23 de enero por la policía de Lower Paxton Township, acusado de “uso criminal de una instalación de comunicación, uso ilegal de una computadora y fraude con dispositivos de acceso”, según un comunicado oficial de ICE.

El 31 de julio, se declaró culpable de “acceder a un dispositivo emitido a otra persona sin autorización” y conspirar para cometer este delito.

El detenido estaba a la espera de una audiencia ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, parte del Departamento de Justicia.

Los protocolos que ha seguido ICE tras el fallecimiento de Ge

El comunicado de ICE detalla que, al encontrar a Ge “colgado por el cuello y sin respuesta”, el personal del centro activó el protocolo de emergencia.

Iniciaron maniobras de reanimación (RCP) y contactaron a la policía estatal, servicios médicos de emergencia y al forense local.

Con la muerte de Ge, desde el inicio del año fiscal, se han registrado 14 muertes bajo custodia del ICE, cifra que supera el total de doce fallecimientos ocurridos en 2024.

Entre los casos recientes está el de Johnny Noviello, canadiense de 49 años, quien murió en un centro de Miami tras ser arrestado en mayo y el de Isidro Pérez, cubano de 75 años, que falleció tras tres semanas detenido en el Centro Krome.

