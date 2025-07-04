Joey 'Jaws' Chestnut devoró 70 perros calientes y de nuevo es campeón del 'Mustard Belt'

El famoso competidor de concursos de comida Joey “Jaws” Chestnut recuperó su título este viernes en el famoso evento de Nathan’s Famous el 4 de julio después de saltarse la batalla gastronómica del año pasado en Nueva York para ganar el codiciado Mustard Belt.

PUBLICIDAD

Chestnut, de 41 años, consumió 70 1/2 perros calientes en 10 minutos, quedándose corto de su récord de 2021 de 76 hot dogs.

Esta fue la victoria 17 en 20 apariciones para el comensal de Westfield, Indiana, en la competencia televisada internacionalmente, que se perdió el año pasado por una disputa contractual.

“Ojalá hubiera comido un par más”, dice Chestnut tras engullir más de 70 hot dogs

"Ojalá hubiera comido un par más. Lo siento", dijo Chestnut sonriendo a la multitud, mientras muchos coreaban su nombre. "Volveré el año que viene".

La campeona defensora de la división femenina, Miki Sudo, de Tampa, Florida, ganó su undécimo título, engullendo 33 hot dogs y superando a una docena de competidoras. El año pasado, devoró un récord de 51 salchichas. También se disculpó por su actuación.

"Siento que decepcioné un poco a la afición. Escuché a la gente del público decir: '¡A por 52!'", dijo Sudo a ESPN. "Obviamente, siempre me pongo metas altas, pero los hot dogs no cooperaron. Por alguna razón, los panecillos se sintieron más grandes hoy".

Una “preciada tradición” de engullir hot dogs

Una gran multitud, adornada con sombreros de espuma en forma de perrito caliente, se reunió para presenciar el maratón de comida anual, que se celebra afuera del restaurante original Nathan's Famous en Coney Island, Brooklyn, desde 1972.

Muchos fanáticos se presentaron para ver el tan esperado regreso de Chestnut a un evento que él ha llamado "una preciada tradición, una celebración de la cultura estadounidense y una gran parte de mi vida".

PUBLICIDAD

Chestnut superó a 14 competidores de todo Estados Unidos y el mundo, incluyendo Australia, la República Checa, Ontario, Inglaterra y Brasil.

El ganador del año pasado, Patrick Bertoletti, de Chicago, quedó en segundo lugar tras devorar 46 1/2 hot dogs y panecillos, quedándose corto de los 58 que consumió para ganar el título masculino de 2024.

"Me encanta estar aquí", le dijo Chestnut a ESPN tras su victoria. "En cuanto supe que venía, mi cuerpo... fue fácil entrenar. Me encanta hacerlo. Y me encanta superarme y darles una paliza a los demás".

El año pasado, George Shea, organizador del evento Major League Eating, anunció que Chestnut no participaría en el concurso debido a una disputa contractual. Chestnut había llegado a un acuerdo con una marca competidora, la empresa de carne vegetal Impossible Foods.

Chestnut declaró a The Associated Press el mes pasado que nunca había aparecido en ningún anuncio de los hot dogs veganos de la compañía y que Nathan's es la única empresa de hot dogs con la que ha trabajado. Sin embargo, Chestnut reconoció que "debería haberlo dejado más claro con Nathan's".

El año pasado, Chestnut se comió 57 hot dogs —en tan solo cinco minutos— en una exhibición con soldados en Fort Bliss, El Paso, Texas. Dijo que el evento fue "increíble" y que le alegraba tener la oportunidad de comer muchos hot dogs el 4 de julio.

"Estoy feliz de haberlo hecho, pero estoy realmente feliz de estar de vuelta en Coney Island", dijo.

Mira también: