Veterano muere frente a su casa en Texas luego de que los apagones lo dejaran sin su máquina de oxígeno

Tormenta fatal

Cuando perdieron energía en su casa por las tormentas invernales, su máquina dejó de funcionar. "Esta (máquina) es genial si tienes electricidad. Pero si no tienes electricidad, no vale nada. Eso es inútil ", dijo al canal local ABC 13 .

Toni Anderson contó que pensaban que se trataría de un corte de energía circunstancial y que la luz volvería pronto. "No sabíamos que la electricidad estaría fuera de servicio durante días", aseguró.

Además de estar sin luz, su casa tuvo una rotura de cañería que hizo que se inundara parcialmente. En este escenario, Andy, quien tenía 75 años según indicó The New York Times, tenía que hacer cada vez más esfuerzo por respirar. Trató de hacer que un generador funcionara para alimentar su máquina de oxígeno y tras no lograrlo fue hasta la camioneta en donde tenía un suministro de oxígeno de repuesto.