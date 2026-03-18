Abuso sexual 'Teníamos una relación estrecha con Dolores, y ninguno de nosotros lo sabía': Gavin Newsom sobre César Chávez Durante una conferencia de prensa en San Lorenzo, Newsom compartió cómo él y su esposa, han procesado la noticia, especialmente respecto al abuso hacia Dolores Huerta, con quien mantienen una relación cercana.

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El gobernador de California, Gavin Newsom habló sobre las acusaciones de abuso que pesan sobre la figura de César Chávez, líder campesino y cofundador de la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés).

“Tendremos que reflexionar en todo eso, reflexionar sobre un movimiento de trabajadores agrícolas y un movimiento laboral que fue mucho más grande que un solo hombre”, dijo Newsom.

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¿Qué dice el gobernador de California sobre César Chávez?

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Durante una conferencia de prensa en San Lorenzo, Newsom compartió cómo él y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, han procesado la noticia, especialmente en lo que respecta al abuso hacia Dolores Huerta, con quien mantienen una relación cercana.

“Ha sido difícil asimilarlo. Ya sabes, Jen y yo tenemos una relación muy estrecha con Dolores, como muchos de nosotros. Pero muy estrecha, desde hace décadas y décadas, y ninguno de nosotros lo sabía. Tendremos que reflexionar en todo eso, reflexionar sobre un movimiento de trabajadores agrícolas y un movimiento laboral que fue mucho más grande que un solo hombre, y celebrarlo. Y ese será nuestro objetivo mientras analizamos cuáles son los próximos pasos a seguir”, puntualizó el gobernador.

Para el gobernador, Chávez no era solo una figura histórica, sino un referente personal. Newsom confesó que incluso tiene fotografías en su casa de Chávez junto a su ídolo político, Robert F. Kennedy.

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“Nunca hubo ninguna indicación en todos estos años... es simplemente mucho para procesar”, declaró Newsom. “Se trata del movimiento, de los trabajadores agrícolas, del trabajo, de la justicia social y económica. Todas las cosas que el movimiento ha inspirado y que todos deberíamos celebrar”.

Luego de que el periódico, The New York Times, reveló que Chávez, quien murió en 1993 a los 66 años, presuntamente agredió sexualmente en reiteradas ocasiones a decenas de mujeres y menores de edad, tras haberse consolidado como un icono de los derechos civiles, las celebraciones en su honor fueron canceladas.

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