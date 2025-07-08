La TSA permitirá que pasajeros mantengan sus zapatos puestos en controles de seguridad de aeropuertos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha comenzado a implementar una nueva política que permitirá a los pasajeros conservar sus zapatos puestos al pasar por los controles de seguridad en los aeropuertos, poniendo fin a una regla vigente desde 2006.

Esta medida, que aún no ha sido anunciada oficialmente por la TSA pero que ya se está aplicando en varios aeropuertos del país, busca agilizar el proceso de revisión sin comprometer la seguridad.

Caleb Harmon-Marshall, exagente de la TSA que inicialmente reportó la implementación de la nueva política en su boletín Gate Access citando un memorando interno, señaló que ya se han comenzado a distribuir directrices actualizadas a los agentes.

Detalles sobre la nueva política de zapatos puestos de la TSA

El lunes, The New York Times reportó que una fuente familiarizada con el asunto confirmó que en los últimos días la TSA comenzó a abandonar su requisito de que los viajeros se quiten los zapatos en los controles de seguridad.

La modificación surge tras casi dos décadas de la obligatoriedad de quitarse los zapatos, una norma instaurada después del intento fallido de atentado con explosivos en un zapato a bordo de un vuelo entre París y Miami en 2001.

Harmon-Marshall destacó en Gate Access que había presenciado un lanzamiento suave de la nueva política en un aeropuerto y destacó que los oficiales podrán realizar los controles de manera más rápida.

El exagente de la TSA subrayó que según fuentes internas ya se han empezado a distribuir directrices actualizadas a los agentes de la TSA de todo el país; se están revisando los Procedimientos Operativos Estándar (POE); y algunos agentes están recibiendo capacitación sobre cuándo el uso de zapatos puede seguir activando un control secundario.

Hasta ahora solo los viajeros con el programa de revisión de seguridad acelerado, TSA PreCheck, así como niños menores de 13 años y adultos mayores de 75, podían mantener sus zapatos puestos durante el escaneo.

Para Harmon-Marshall, que todos los viajeros puedan mantener los zapatos puede hacer que el programa TSA PreCheck ya no sea valioso. Hasta ahora, el programa ofrecía esta ventaja exclusiva junto con otros beneficios, a cambio de una tarifa aproximada de 80 dólares por cinco años.

