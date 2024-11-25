¿Eres de los que viajará con comida en este 'Thanksgiving'? TSA te dice qué puedes llevar contigo y qué no

Video El mal tiempo amenaza la celebración del Día de Acción de Gracias de millones de personas

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) tendrá un festivo de Acción de Gracias muy ajetreado. Se prevé que 18.3 millones de personas viajen entre este martes y el próximo lunes, informó esa agencia.

Por ello dio estos consejos para aquellos que viajarán para cenar con sus familias por el día de Acción de Gracias y planean llevar consigo algunos alimentos. La mayoría de los comestibles se pueden transportar a través de un puesto de control de la TSA, pero hay algunos artículos que deberán transportarse en el equipaje facturado.

PUBLICIDAD

TSA busca evitar que se creen largas filas en los puestos de inspección y agilizar el tiempo de espera de los viajeros recomendando a las personas que empaquen inteligentemente a la hora de viajar en avión.

Qué comida sí puedes llevar en tu equipaje de mano y cuál debes documentar:

Alimentos que pueden pasar por un puesto de control de TSA

En tu equipaje que va a ir contigo en cabina solo puedes empacar:

Productos horneados, como tartas, pasteles, galletas, brownies y otros dulces caseros o comprados en la tienda

Carnes, como pavo, pollo, jamón, filete. Estas pueden ir congeladas, cocidas o crudas.

Estas pueden ir congeladas, cocidas o crudas. Relleno de pavo. Este puede ser transportado cocido, crudo, en caja o en bolsa.

Este puede ser transportado cocido, crudo, en caja o en bolsa. Guisos. Esta opción incluye las ‘casseroles’ como las tradicionales judías verdes.

Esta opción incluye las ‘casseroles’ como las tradicionales judías verdes. Macarrones con queso. Estos pueden ir en tu maleta cocinados en una sartén o viajando con los ingredientes para cocinarlos en su destino.

Estos pueden ir en tu maleta cocinados en una sartén o viajando con los ingredientes para cocinarlos en su destino. Verduras frescas, incluidas batatas, boniatos, brócoli, judías verdes, coles de Bruselas, coliflor, remolacha, rábanos, zanahorias, calabaza y otras verduras

Fruta fresca. Manzanas, peras, piña, limones, limas, arándanos, arándanos azules, fresas, plátanos, kiwi.

Manzanas, peras, piña, limones, limas, arándanos, arándanos azules, fresas, plátanos, kiwi. Dulces y golosinas empaquetadas

Especias en su contenedor original

Alimentos que debes guardar cuidadosamente en tu equipaje facturado

Si el alimento con el que vas a viajar se puede derramar, esparcir, verter, o untar y es superior a 3.4 onzas, entonces debe ir en una maleta documentada. Estos son algunos ejemplos:

PUBLICIDAD

Salsa de arándanos. Casera o enlatada son untables y no pasan por los puntos de seguridad.

Casera o enlatada son untables y no pasan por los puntos de seguridad. Salsa casera en tarro/lata. Incluido el ‘gravy’

Incluido el ‘gravy’ Vino, champán, sidra de manzana espumosa

Conservas de frutas o verduras. Tienen líquido en la lata, así que no pueden pasar por los puestos de control.

Tienen líquido en la lata, así que no pueden pasar por los puestos de control. Conservas, mermeladas y jaleas. Son untables, así que mejor documéntalas.

Son untables, así que mejor documéntalas. Jarabe de maple

TSA también menciona que es importante recordar la seguridad alimentaria almacenando los alimentos adecuadamente durante el viaje para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos.

Si necesitas mantener los artículos fríos durante el viaje, se permiten las bolsas de hielo, pero deben estar congeladas y no derretidas cuando pasen el control de seguridad.

TSA también recomienda empacar inteligentemente y evitar transportar alimentos enlatados de un extremo del país al otro cuando perfectamente se pueden comprar en algún supermercado cuando el viajero llegue a su destino.

Mira también: