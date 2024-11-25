¿Eres de los que viajará con comida en este 'Thanksgiving'? TSA te dice qué puedes llevar contigo y qué no
Se permiten las bolsas de hielo si necesitas mantener los artículos fríos durante el viaje, pero deben estar congeladas cuando pasen el control de seguridad de TSA. Aquí te damos los detalles para que no tengas problemas en este viaje por Acción de Gracias.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) tendrá un festivo de Acción de Gracias muy ajetreado. Se prevé que 18.3 millones de personas viajen entre este martes y el próximo lunes, informó esa agencia.
Por ello dio estos consejos para aquellos que viajarán para cenar con sus familias por el día de Acción de Gracias y planean llevar consigo algunos alimentos. La mayoría de los comestibles se pueden transportar a través de un puesto de control de la TSA, pero hay algunos artículos que deberán transportarse en el equipaje facturado.
TSA busca evitar que se creen largas filas en los puestos de inspección y agilizar el tiempo de espera de los viajeros recomendando a las personas que empaquen inteligentemente a la hora de viajar en avión.
Qué comida sí puedes llevar en tu equipaje de mano y cuál debes documentar:
Alimentos que pueden pasar por un puesto de control de TSA
En tu equipaje que va a ir contigo en cabina solo puedes empacar:
- Productos horneados, como tartas, pasteles, galletas, brownies y otros dulces caseros o comprados en la tienda
- Carnes, como pavo, pollo, jamón, filete. Estas pueden ir congeladas, cocidas o crudas.
- Relleno de pavo. Este puede ser transportado cocido, crudo, en caja o en bolsa.
- Guisos. Esta opción incluye las ‘casseroles’ como las tradicionales judías verdes.
- Macarrones con queso. Estos pueden ir en tu maleta cocinados en una sartén o viajando con los ingredientes para cocinarlos en su destino.
- Verduras frescas, incluidas batatas, boniatos, brócoli, judías verdes, coles de Bruselas, coliflor, remolacha, rábanos, zanahorias, calabaza y otras verduras
- Fruta fresca. Manzanas, peras, piña, limones, limas, arándanos, arándanos azules, fresas, plátanos, kiwi.
- Dulces y golosinas empaquetadas
- Especias en su contenedor original
Alimentos que debes guardar cuidadosamente en tu equipaje facturado
Si el alimento con el que vas a viajar se puede derramar, esparcir, verter, o untar y es superior a 3.4 onzas, entonces debe ir en una maleta documentada. Estos son algunos ejemplos:
- Salsa de arándanos. Casera o enlatada son untables y no pasan por los puntos de seguridad.
- Salsa casera en tarro/lata. Incluido el ‘gravy’
- Vino, champán, sidra de manzana espumosa
- Conservas de frutas o verduras. Tienen líquido en la lata, así que no pueden pasar por los puestos de control.
- Conservas, mermeladas y jaleas. Son untables, así que mejor documéntalas.
- Jarabe de maple
TSA también menciona que es importante recordar la seguridad alimentaria almacenando los alimentos adecuadamente durante el viaje para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos.
Si necesitas mantener los artículos fríos durante el viaje, se permiten las bolsas de hielo, pero deben estar congeladas y no derretidas cuando pasen el control de seguridad.
TSA también recomienda empacar inteligentemente y evitar transportar alimentos enlatados de un extremo del país al otro cuando perfectamente se pueden comprar en algún supermercado cuando el viajero llegue a su destino.
