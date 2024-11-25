Récord de viajeros, una huelga y mal tiempo: qué esperar en los aeropuertos y carreteras este 'Thanksgiving'

Video El mal tiempo amenaza la celebración del Día de Acción de Gracias de millones de personas

Esta semana del festivo de Acción de Gracias terminaría con otro récord de viajes en los aeropuertos y carreteras de Estados Unidos.

Las personas responsables de que las filas de seguridad corran bien, así como las áreas de embarque y los aviones comerciales han dicho que están preparados para el tráfico ajetreado. Pero una huelga de los trabajadores de servicios en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas amenaza con complicar el flujo en un centro de operaciones en las Carolinas.

Los pasajeros de las aerolíneas podrían tener suerte como la tuvieron el año pasado, cuando relativamente pocos vuelos fueron cancelados durante la semana de vacaciones. Para que esto se repita, se necesitará la cooperación del buen tiempo y hay zonas donde se ha pronosticado lluvia y nieve. Pero incluso con cielos azules, la escasez de controladores de tráfico aéreo podría causar demoras.

Acción de Gracias, en cifras

La compañía de seguros y club de automovilistas AAA pronostica que casi 80 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde su hogar entre el martes y el próximo lunes, la mayoría en automóvil.

Los conductores deberían tener un pequeño alivio en los precios de la gasolina. El precio promedio nacional de la gasolina fue de $3.06 el galón el domingo, por debajo de los $3.27 en esta época el año pasado.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA en inglés) espera revisar a 18.3 millones de personas en los aeropuertos de Estados Unidos durante el mismo período de siete días. Eso sería un 6% más que durante los días correspondientes del año pasado, pero se ajusta al patrón establecido a lo largo de 2024.

TSA predice que 3 millones de personas pasarán por los controles de seguridad aeroportuaria el domingo y una cifra por encima de esa estimación rompería el récord de 3.01 millones establecido el domingo después del feriado del '4 de Julio'. Se espera que el martes y el miércoles sean los próximos días de mayor tráfico aéreo de la semana de Acción de Gracias.

TSA dice que está lista y promete que los viajeros no pasarán más de 30 minutos en las filas

"Este será el Día de Acción de Gracias más ajetreado en términos de viajes aéreos", dijo el administrador de TSA, David Pekoske. "Afortunadamente, nuestra dotación de personal también está en los niveles más altos que ha tenido nunca. Estamos listos".

Pekoske agregó que TSA tendrá suficientes inspectores para mantener las filas de seguridad general por debajo de los 30 minutos y las filas para las personas que pagan extra por PreCheck por debajo de los 10 minutos.

Una huelga en el aeropuerto Charlotte Douglas podría complicar los viajes desde allí

Los trabajadores de servicios del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas abandonaron sus puestos de trabajo para protestar por lo que llaman salarios indignos para vivir.

Y esto cuando los funcionarios de la instalación han dicho que se espera que esta temporada de viajes de vacaciones sea la más concurrida registrada, con un estimado de 1.02 millones de pasajeros saliendo del aeropuerto entre el jueves pasado y el lunes después del Día de Acción de Gracias. Se espera que varios cientos de trabajadores suspendan labores toda esta semana.

La escasez de personal de la FAA podría causar demoras

Una escasez continua de controladores de tráfico aéreo también podría causar demoras en los vuelos. El administrador de la Administración Federal de Aviación, Mike Whitaker, dijo la semana pasada que espera que su agencia use medidas especiales para lidiar con la escasez en algunas instalaciones. En el pasado, eso ha incluido aeropuertos en la ciudad de Nueva York y Florida.

“Si nos falta personal, reduciremos el tráfico según sea necesario para mantener el sistema seguro”, dijo Whitaker.

La FAA lleva mucho tiempo luchando contra una escasez de controladores que los responsables de las aerolíneas esperan que dure años, a pesar de las elevadas metas de contratación de la agencia.

Combinando trabajo y ocio en este 'Thanksgiving'

El aumento del trabajo remoto también ha provocado que el período de viajes de Acción de Gracias se amplíe, dijo la portavoz de AAA, Aixa Díaz.

“La pandemia lo cambió todo. Lo que hemos visto es que después de la pandemia, la gente se va en ciertos momentos, tal vez incluso el fin de semana anterior al Día de Acción de Gracias, trabaja de forma remota desde su destino un par de días y luego disfruta del tiempo con sus seres queridos”, explicó.

Las pesadillas de otros festivos de Acción de Gracias hicieron que algunos automovilistas eviten viajar el día anterior y el domingo posterior a 'Thanksgiving', lo que ha creado nuevos cuellos de botella en otros días, según Díaz.

“Como advertimos durante tanto tiempo que el miércoles y el domingo eran los peores días para viajar, la gente decía: ‘Bueno, voy a salir el martes y volver el lunes para evitar las aglomeraciones’”, dijo. “Así que ahora esos dos días también se congestionan”, advirtió.

Algunos consejos adicionales (a qué horas es mejor salir a la carretera)

Los funcionarios de seguridad del aeropuerto están pidiendo a los pasajeros que lleguen temprano, que no pongan baterías de iones de litio en el equipaje facturado por si se sobrecalientan y que no lleven armas en el equipaje de mano. TSA ha descubierto más de 6,000 armas en los puestos de control este año y la mayoría estaba cargada.

Los días festivos como el de Acción de Gracias y Navidad atraen a muchos viajeros poco frecuentes, que a menudo tienen preguntas sobre lo que pueden llevar en el avión. TSA tiene una lista en su sitio web de artículos que están prohibidos o restringidos.

Los conductores deben saber que las tardes de los martes y miércoles serán los peores momentos para viajar en auto, pero debería ser un trayecto tranquilo en las autopistas el día de Acción de Gracias, según la empresa de análisis de transporte INRIX.

En el regreso a casa, los mejores momentos para viajar para los automovilistas son antes de la 1:00 pm del domingo, y antes de las 8:00 am y después de las 7:00 pm del lunes, dijo la empresa.

En áreas metropolitanas como Boston, Los Ángeles, Nueva York, Seattle y Washington “se espera que el tráfico sea más del doble de lo que suele ser en un día normal”, dijo el analista de transporte de INRIX, Bob Pishue.

