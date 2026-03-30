Salud de niño migrante, de 2 años, detenido por ICE empeora cada día; se rehúsa a comer en la prisión de Dilley

Un niño vulnerable en la prisión móvil de Dilley estaba sufriendo, y el ICE negó su realidad y sus necesidades. Es vergonzoso y debe terminar. Hago un llamado a ICE para que brinde la atención médica adecuada a Kaleth y lo libere a él y a su madre Joani de inmediato

Joaquin Castro, congresista por el estado de Texas