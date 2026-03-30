Centros de detención de ICE

Salud de niño migrante, de 2 años, detenido por ICE empeora cada día; se rehúsa a comer en la prisión de Dilley

El congresista demócrata Joaquín Castro aseguró que el pequeño Kaleth tiene fiebre y que se niega a ingerir la comida, que a veces tiene moho y gusanos; además, exigió la liberación inmediata del niño y su madre.

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Por:N+ Univision
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Video Muere mexicano en centro de detención de inmigración en Adelanto; denuncian negligencia médica

Un nuevo caso ha encendido la polémica sobre las condiciones en centros de detención migratoria en Estados Unidos, luego de que se conociera que un niño de apenas 2 años, identificado como Kaleth, se encuentra enfermo mientras permanece detenido junto a su madre en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.

La denuncia fue hecha pública por el congresista demócrata Joaquin Castro, quien aseguró que el menor presenta fiebre y se niega a ingerir los alimentos que se le proporcionan dentro del centro, los cuales —según testimonios de otros detenidos— a veces tienen moho y gusanos. Además, señaló que cuando su madre solicitó atención médica, el personal habría minimizado la situación al considerarla "psicológica".

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Kaleth se encuentra en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley, una instalación migratoria operada por la empresa privada CoreCivic bajo contrato con ICE. Este centro, reabierto en 2025, tiene capacidad para albergar a miles de personas, en su mayoría familias migrantes.

La situación ha generado una creciente presión política y social. El congresista Castro ha pedido la liberación inmediata del menor y su madre, así como el cierre del centro, al considerar que se trata de un sistema que pone en riesgo a niños migrantes.

Un niño vulnerable en la prisión móvil de Dilley estaba sufriendo, y el ICE negó su realidad y sus necesidades. Es vergonzoso y debe terminar. Hago un llamado a ICE para que brinde la atención médica adecuada a Kaleth y lo libere a él y a su madre Joani de inmediato
Joaquin Castro, congresista por el estado de Texas

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A estas críticas se han sumado figuras públicas y organizaciones civiles. Recientemente, decenas de artistas y activistas firmaron una carta exigiendo el cierre de la instalación, denunciando condiciones inadecuadas para menores, incluyendo problemas de alimentación, atención médica y trato digno.

Video Congresista Joaquín Castro visita a familia de mariachis detenida en Dilley

¿Qué está sucediendo en la prisión móvil de Dilley?

El caso de Kaleth no es aislado. En los últimos meses, el centro de Dilley ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas deficiencias en atención médica, higiene y condiciones de vida.

Reportes recientes y testimonios de detenidos describen entornos similares a cárceles, con estructuras tipo tráiler, falta de agua potable y dificultades para acceder a atención médica oportuna.

El caso también revive otras controversias recientes en el mismo centro de detención, como la arresto de menores enfermos o brotes de enfermedades, lo que ha intensificado el debate sobre el trato a familias migrantes bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

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Hasta ahora, tanto ICE como la empresa operadora han rechazado las acusaciones y aseguran que la salud y seguridad de los detenidos es su prioridad. Sin embargo, las denuncias continúan acumulándose y mantienen el foco público sobre las condiciones en este tipo de instalaciones para migrantes detenidos.

Video Denuncian que inmigrantes en centro de detención duermen bajo iluminación constante causando trastornos
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