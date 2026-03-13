Refuerzan seguridad para los Premios Oscar ante la guerra en Medio Oriente

Esta semana, los productores de la 98.ª edición de los Premios Óscar, Katy Mullan y Raj Kapoor, confirmaron un reforzamiento en las medidas de seguridad dentro y fuera del Teatro Dolby. La decisión busca garantizar que "todos se sientan protegidos" ante el sentimiento de inseguridad derivado del conflicto bélico que Estados Unidos mantiene en Medio Oriente.

Raj Kapoor detalló que la organización cuenta con el respaldo del FBI y la Policía de Los Ángeles (LAPD). Según el productor, existe una coordinación estrecha con los organismos de seguridad para que el evento funcione "como un reloj", extendiendo la protección no solo a los asistentes y participantes, sino también a los fanáticos ubicados en las zonas exteriores. “Es algo que no tomamos a la ligera; asumimos una gran responsabilidad y la llevamos muy cerca del corazón”, añadió Kapoor respecto al compromiso del equipo de producción.