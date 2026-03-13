Refuerzan seguridad para los Premios Oscar ante la guerra en Medio Oriente
Los productores del evento, en colaboración con el FBI y la Policía de Los Ángeles, aseguran un despliegue preventivo para garantizar la protección de asistentes y fanáticos.
Esta semana, los productores de la 98.ª edición de los Premios Óscar, Katy Mullan y Raj Kapoor, confirmaron un reforzamiento en las medidas de seguridad dentro y fuera del Teatro Dolby. La decisión busca garantizar que "todos se sientan protegidos" ante el sentimiento de inseguridad derivado del conflicto bélico que Estados Unidos mantiene en Medio Oriente.
Raj Kapoor detalló que la organización cuenta con el respaldo del FBI y la Policía de Los Ángeles (LAPD). Según el productor, existe una coordinación estrecha con los organismos de seguridad para que el evento funcione "como un reloj", extendiendo la protección no solo a los asistentes y participantes, sino también a los fanáticos ubicados en las zonas exteriores. “Es algo que no tomamos a la ligera; asumimos una gran responsabilidad y la llevamos muy cerca del corazón”, añadió Kapoor respecto al compromiso del equipo de producción.
Postura de las autoridades
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, informó que mantiene comunicación constante con funcionarios de inteligencia. Aunque aclaró que no se tiene conocimiento de hechos inminentes, aseguró que el estado está preparado para cualquier emergencia. En sintonía con estas declaraciones, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un comunicado indicando que:
- Se monitorean continuamente los eventos globales.
- No existen amenazas conocidas o específicas en este momento.
- La postura de seguridad se ajustará según sea necesario para garantizar el orden público.
La ceremonia de la 98.ª edición de los Premios Óscar se llevará a cabo este 15 de marzo en el Teatro Dolby, bajo un esquema de vigilancia que los funcionarios describen como estrecho para que el público "no tenga miedo".