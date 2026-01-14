Noticias

Ciudades Santuario afectadas en Estados Unidos por medida de Trump a partir de febrero 2026

El presidente Donald Trump anunció una medida que entrará en vigor en febrero 2026 y afecta a las Ciudades Santuario de Estados Unidos

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump lanzó advertencia a Chicago y otras ciudades santuario por fondos federales

El Presidente Donald Trump anunció hoy 14 de enero de 2026 una medida que podría poner fin a las ciudades santuario de Estados Unidos, la cual entraría en vigor en febrero próximo.

De acuerdo con el Senado de la República de México, las llamadas “Ciudades Santuario" en Estados Unidos son:

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Grúa cae sobre tren de pasajeros y deja decenas de muertos y más de 60 heridos
1 mins

Grúa cae sobre tren de pasajeros y deja decenas de muertos y más de 60 heridos

Estados Unidos
¿Cuál es el chocolate que FDA pide no consumir? Alerta por contaminación con salmonela
2 mins

¿Cuál es el chocolate que FDA pide no consumir? Alerta por contaminación con salmonela

Estados Unidos
Trump revela motivo del interés por Groenlandia: “La OTAN debería liderar camino para que la consigamos”
2 mins

Trump revela motivo del interés por Groenlandia: “La OTAN debería liderar camino para que la consigamos”

Estados Unidos
Muere Claudette Colvin, activista que se negó a darle su asiento en un autobús a una mujer blanca
1 mins

Muere Claudette Colvin, activista que se negó a darle su asiento en un autobús a una mujer blanca

Estados Unidos
Cancelarán estatus de protección temporal para inmigrantes: ¿A quiénes afecta?
1 mins

Cancelarán estatus de protección temporal para inmigrantes: ¿A quiénes afecta?

Estados Unidos
Murió Scott Adams Hoy: ¿Qué enfermedad tenía el creador de Dilbert?
1 mins

Murió Scott Adams Hoy: ¿Qué enfermedad tenía el creador de Dilbert?

Estados Unidos
Nuevas organizaciones terroristas: Ramas de la Hermandad Musulmana, en la mira del Gobierno
1 mins

Nuevas organizaciones terroristas: Ramas de la Hermandad Musulmana, en la mira del Gobierno

Estados Unidos
“No Teman”: Trump manda mensaje a Minnesota y cuestiona protestas contra ICE
2 mins

“No Teman”: Trump manda mensaje a Minnesota y cuestiona protestas contra ICE

Estados Unidos
La ONU pide investigación independiente por muerte de Renee Nicole Good: Este es su argumento
2 mins

La ONU pide investigación independiente por muerte de Renee Nicole Good: Este es su argumento

Estados Unidos
Juez ordena apartar al abogado Bruce Fein del caso de Nicolás Maduro
1 mins

Juez ordena apartar al abogado Bruce Fein del caso de Nicolás Maduro

Estados Unidos
  • San Diego.
  • Los Ángeles.
  • San Francisco.
  • Miami.
  • Chicago.
  • Seattle.
  • Houston.
  • Phoenix.
  • Austin.
  • Dallas.
  • Washington D.C.
  • Detroit.
  • Salt Lake City.
  • Minneapolis.
  • Baltimore.
  • Portland.
  • Denver.
  • New York City.
  • Chicago.
  • Todo el estado de New Jersey.

¿Se acaban las Ciudades Santuario?


Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social una nueva medida contra las ciudades santuario y aseguró que la restricción comienza en febrero próximo.

En su mensaje en redes sociales dijo que a partir del 1 de febrero de 2026 “el Goierno federal no realizará más pagos a los estados por sus corruptos centros de protección criminal, conocidos como Ciudades Santuario”.

El recorte de recursos federales, de acuerdo con Trump, obedece a que las Ciudades Santuario “lo único que hacen es provocar el crimen y la violencia”, y señaló que “si los estados los quieren”, refiriéndose a los inmigrantes, “tendrán que pagar ellos”.

Relacionados:
NoticiasCiudades SantuarioInmigración Nuevas ReglasDonald Trump