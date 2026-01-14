Noticias Ciudades Santuario afectadas en Estados Unidos por medida de Trump a partir de febrero 2026 El presidente Donald Trump anunció una medida que entrará en vigor en febrero 2026 y afecta a las Ciudades Santuario de Estados Unidos

Video Donald Trump lanzó advertencia a Chicago y otras ciudades santuario por fondos federales

El Presidente Donald Trump anunció hoy 14 de enero de 2026 una medida que podría poner fin a las ciudades santuario de Estados Unidos, la cual entraría en vigor en febrero próximo.

De acuerdo con el Senado de la República de México, las llamadas “Ciudades Santuario" en Estados Unidos son:

San Diego.

Los Ángeles.

San Francisco.

Miami.

Chicago.

Seattle.

Houston.

Phoenix.

Austin.

Dallas.

Washington D.C.

Detroit.

Salt Lake City.

Minneapolis.

Baltimore.

Portland.

Denver.

New York City.

Chicago.

Todo el estado de New Jersey.

¿Se acaban las Ciudades Santuario?



Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social una nueva medida contra las ciudades santuario y aseguró que la restricción comienza en febrero próximo.

En su mensaje en redes sociales dijo que a partir del 1 de febrero de 2026 “el Goierno federal no realizará más pagos a los estados por sus corruptos centros de protección criminal, conocidos como Ciudades Santuario”.