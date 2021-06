Un niño de 7 años fue acusado de violación en NY. ¿Qué sucederá con su proceso penal? Esto es lo que se sabe

En aquel momento, uno de los abogados defensores del caso, Anthony Martone, dijo a la cadena WWNY que “instintivamente, no debería suceder eso a un niño de 7 años, no creo que ni siquiera puedas darte cuenta de lo que estás haciendo a los 7 años. Así que creo que es absurdo acusar a un niño de 7 años de violación . Tendrían que demostrar que él realmente cometió físicamente este acto, que para mí parece casi imposible”.

Legislación estatal

Apenas un mes antes del arresto del niño de Brasher Falls, surgieron imágenes de una niña negra de 9 años a la que la policía roció con gas pimienta en Rochester, en el mismo estado de Nueva York, mientras suplicaba "por favor, no me hagas esto" y "me quema".