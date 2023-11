Estos fueron los 3 puntos clave de la cumbre entre Biden y AMLO en San Francisco

Biden se ha mostrado dispuesto a criticar a México en temas como la producción de fentanilo y el asesinato de periodistas, mientras que López Obrador no ha mostrado miedo de desairar al líder estadounidense, dejando de asistir a la cumbre de APEC Los Ángeles en 2022 porque Estados Unidos no invitó a Nicaragua, Cuba y Venezuela, a pesar de que los dos últimos países no tienen costas en el Pacífico