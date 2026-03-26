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Publicaciones extrañas de la Casa Blanca: videos raros e imágenes pixeladas generan confusión en X

Los posteos extraños y sin explicación de la Casa Blanca en su cuenta oficial están generando confusión, teorías y reacciones en redes sociales.

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Por:N+ Univision
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La cuenta oficial de la Casa Blanca en la r ed social X ha generado desconcierto en las últimas horas tras publicar una serie de imágenes y videos sin explicación, lo que ha provocado una ola de reacciones y teorías entre usuarios.

Las publicaciones, difundidas desde la cuenta institucional @WhiteHouse, incluyen contenido visual inusual que contrasta con el tono tradicionalmente informativo de este perfil gubernamental.

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Entre los materiales difundidos destacan al menos dos videos publicados el miércoles 25 de marzo de 2026. Uno de ellos mostraba una pantalla oscura con efectos de estática y breves destellos, mientras que en otro —posteriormente eliminado— se escuchaba a una mujer que preguntaba: "¿Se lanza pronto?".

Ambos contenidos fueron publicados sin contexto ni explicación oficial, lo que generó incertidumbre entre usuarios y elevó rápidamente el nivel de especulación en redes sociales.

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Un día después, este jueves 26 de marzo de 2026, la cuenta compartió en distintos momentos cuatro imágenes pixeladas; algunos usuarios creen identificar en una de ellas al presidente Donald Trump, aunque esto no ha sido confirmado.

La última publicación extraña de hoy fue un video de tan solo 7 segundos y sin sonido en el que aparece la silueta de la Casa Blanca y el nombre del presidente Donald J. Trump en un fondo negro. La publicación fue acompañada del emoji de "guardar silencio".

La falta de claridad en las imágenes y la ausencia de información adicional provocaron diversas interpretaciones, desde teorías sobre anuncios inminentes hasta especulaciones sin fundamento.

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Sin explicación oficial, crecen las especulaciones

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha ofrecido una explicación clara sobre el origen o propósito de estas publicaciones.

El silencio institucional ha alimentado diversas teorías, entre ellas un posible error del equipo digital, una estrategia de comunicación para generar expectativa, el adelanto de algún anuncio importante o, incluso, la posibilidad de un hackeo, aunque sin evidencia confirmada.

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Las publicaciones se producen en un momento de alta tensión política, lo que ha generado críticas sobre el tono de los mensajes difundidos desde una cuenta oficial.

Analistas y usuarios han cuestionado si este tipo de contenido es adecuado considerando el contexto actual, marcado por debates en torno a política exterior, migración y financiamiento gubernamental.

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