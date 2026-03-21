Gobierno de Estados Unidos Presenta administración de Trump moción que le permita deportar a Kilmar Ábrego a Liberia La administración de Donald Trump busca reactivar la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia, en un caso que reaviva el debate migratorio y las disputas legales sobre detenciones y expulsiones en EEUU.

Video Jueza frena temporalmente la deportación de Kilmar Ábrego tras ser detenido por ICE

La administración de Donald Trump presentó una moción con el fin de que se levanten las restricciones judiciales que le permitan deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia, de acuerdo con reportes.

Ayer, ABC informó de la solicitud presentada ante un tribunal federal de Maryland, pues incluso se argumentó que las autoridades federales prepararon un " itinerario simulado" de un posible vuelo si se concedía la medida.

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Lo anterior, según la declaración jurada de un alto funcionario de Operaciones de Detención y Expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Se indicó que el viaje estaría listo de inmediato, dentro de los cinco días posteriores, luego de que se acepte la petición del gobierno.

¿Qué se argumentó para la expulsión?

Además, el director interino del ICE, Todd Lyons, señaló que ya se había negociado con Liberia para que recibiera al migrante.

Lyons recordó que Ábrego García propuso estar dispuesto a ser enviado a Costa Rica, pero apuntó que la ley estadounidense no permite que una persona extranjera cambie el país al que será expulsada una vez concluido su proceso, ya que esa decisión solo puede tomarse al inicio.

Permitir modificaciones posteriores abriría la puerta a retrasos indefinidos en las deportaciones mediante la designación continua de nuevos destinos, argumentó.

Agregó que cambiar de destino, por ejemplo a Costa Rica, podría afectar la credibilidad diplomática de Estados Unidos, por lo que las autoridades consideran que dicha medida sería perjudicial para sus intereses, de acuerdo con lo reportado por ABC.

Asimismo, se solicitó al juez que emita un fallo antes del 17 de abril, en medio de la disputa del caso que ha generado atención mediática por el debate migratorio.

Este sábado 21 de marzo, Fox News difundió parte de la moción atribuida al Departamento de Justicia para que Ábrego García pueda ser detenido nuevamente y, esta vez, enviado al país africano.

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El medio añadió entre los argumentos que las autoridades federales quieren anular la orden judicial que bloquea el arresto del salvadoreño porque, según ellos, el juez no tomó en cuenta que la única razón por la que esa persona no ha sido expulsada antes es otra orden judicial previa que lo impedía.

"El Tribunal no puede, por un lado, imponer el impedimento que retrasa la expulsión y, por consiguiente, prolonga la detención y, por otro, sostener que la detención resultante se prolonga indebidamente", cita Fox News.

"Cualquier intento de este Tribunal de impedir permanentemente al gobierno que ejerza su autoridad para expulsar al Peticionario de este país contradice directamente las normas judiciales establecidas y constituye un claro error de derecho", agrega.

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¿Cómo ha sido el caso de Kilmar Ábrego?

El año pasado, el gobierno de Trump envió a Ábrego García a una cárcel en El Salvador, su país de origen, al acusarlo de pertenecer a la MS-13.

Sin embargo, en junio lo trajeron de regreso a Estados Unidos para que enfrente cargos por tráfico de personas en Tennessee, relacionados con una parada de tráfico en 2022, aunque antes habían dicho que no tenían facultades para hacerlo. Sus abogados aseguran que no forma parte de esa pandilla y él se declaró inocente.

El salvadoreño afirma que la persecución penal es vengativa y está impulsada por funcionarios de la administración Trump para castigarlo después de que se vieran obligados a traerlo de regreso a Estados Unidos, por lo que ha pedido que se retiren los cargos.

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Aunque Ábrego García es ciudadano salvadoreño, una orden judicial de 2019 le impide ser deportado a ese país. Esto se debe a que un juez de inmigración determinó que corría peligro en El Salvador por parte de una pandilla que había amenazado a su familia.

Tras ser deportado a El Salvador el año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump debía gestionar su regreso. }

Finalmente, fue devuelto a Estados Unidos, donde se enfrenta a los cargos que fueron presentados más de dos años después de que supuestamente fuera interceptado trasladando con ocho personas. Fue detenido por conducir a exceso de velocidad y se le dejó ir con una advertencia.

El fiscal R ob McGuire afirmó que decidió acusar a Ábrego García por tráfico de personas basándose en pruebas de una detención en 2022, aunque admitió que el caso se presentó mucho después como algo "extraordinario". Autoridades dijeron que la investigación se fortaleció sin presiones, pero la defensa señaló que ya había sido cerrada antes y luego reabierta.

El juez advirtió posibles motivaciones indebidas y documentos sugieren que la decisión de procesarlo no fue solo de McGuire, sino que involucró a otros funcionarios del Departamento de Justicia.

Kilmar Ábrego García, de 30 años, emigró ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente, pero tiene esposa e hijo estadounidenses. Ha vivido y trabajado en Maryland durante años bajo la supervisión del ICE.