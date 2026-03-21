Gobierno de Estados Unidos Niños inmigrantes detenidos en Texas denuncian falta de comida, atención médica y estancias prolongadas Denuncian abuso en centro migratorio de Texas: niños sin atención médica y detenidos más de lo permitido.



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Cerca de 600 niños inmigrantes estuvieron recluidos en un centro de detención familiar en Texas durante los últimos meses, sin suficiente comida, atención médica ni servicios de salud mental.

Decenas de ellos permanecieron allí mucho más allá de los límites establecidos por el tribunal, según documentos judiciales presentados el viernes.

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Los niños y las familias recluidos en el centro de detención de Dilley, donde Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre fueron enviados a principios de este año, sufrieron brotes del virus y confinamientos prolongados en diciembre y enero, a pesar de que el número total de niños recluidos en Dilley ha disminuido en las últimas semanas, según los informes del abogado y las visitas al centro.

El caso de Ramos, un niño de preescolar que llevaba un gorro de conejo azul cuando fue detenido en Minnesota por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE), provocó protestas contra la represión migratoria del gobierno de Trump, incluso entre los detenidos, quienes se reunieron y mostraron pancartas en el patio dentro del recinto cercado de Dilley.

La semana pasada, unos 85 menores permanecían detenidos en Dilley, pero las condiciones seguían siendo preocupantes, según Mishan Wroe, abogado director del Centro Nacional de Derecho Juvenil, quien visitó el centro a mediados de marzo. A principios de febrero, un defensor legal de los menores observó a unos 280.

Los documentos presentados citaron numerosos casos conmovedores, incluido el de una niña de 13 años detenida en Dilley que intentó quitarse la vida después de que el personal le negara los antidepresivos recetados y le denegara la solicitud de reunirse con su madre, según informó Associated Press.

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El gobierno informó que no se habían realizado "colocaciones bajo vigilancia por riesgo de suicidio", según consta en los documentos. AP obtuvo documentos de alta de Dilley que describían un "intento de suicidio por corte de muñeca" y "autolesiones".

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Los documentos se presentaron en el marco de una demanda interpuesta en 1985 que condujo a la creación, en 1997, de la supervisión judicial de los estándares y, finalmente, estableció un límite de 20 días de detención. La administración Trump busca poner fin al acuerdo Flores.

“Durante años, el decreto de consentimiento Flores ha sido una herramienta de la izquierda que contraviene la ley y malgasta valiosos recursos financiados por los contribuyentes estadounidenses”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. “Estar detenido es una elección”.

Los abogados de los detenidos destacaron los datos del gobierno que muestran períodos de detención más prolongados para los niños inmigrantes, y también mencionaron la presencia de gusanos en la comida y el acceso deficiente a atención médica o asesoría legal adecuada, según informaron las familias y los supervisores en las instalaciones federales.

“Dilley sigue siendo un infierno”, afirmó Leecia Welch, directora legal principal de Derechos del Niño, quien visita Dilley regularmente para garantizar el cumplimiento de las normas. “Aunque el número de niños ha disminuido, el sufrimiento persiste”.

Dilley ha sido acondicionado para familias, quienes reciben artículos de primera necesidad, incluyendo alimentos y agua suficientes durante su detención, y la administración Trump está trabajando para deportar rápidamente a los detenidos, agregó el portavoz del DHS.

Un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reveló que aproximadamente 595 menores inmigrantes estuvieron detenidos durante más del límite de 20 días en diciembre y enero, algunos incluso durante varios meses, según consta en el documento.

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“Aproximadamente 265 de estos menores estuvieron detenidos durante más de 50 días, y la alarmante cifra de 55 menores, más de 100 días”, indica el documento.

Esta cifra representa un aumento con respecto a una divulgación gubernamental anterior, realizada a finales del año pasado, que mostraba que, entre agosto y septiembre, 400 menores habían estado detenidos en Dilley más allá del límite de 20 días. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las preguntas que solicitaban comentarios sobre los datos.

La jueza principal del Distrito Central de California, Dolly Gee, tiene programada una audiencia sobre el caso para finales de este mes.