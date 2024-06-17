Cambiar Ciudad
Incendios

Post Fire: el viento y el escarpado terreno complican la lucha contra el primer gran incendio forestal del año en Los Ángeles

Los fuertes vientos se han convertido en combustible para las llamas que devoran los secos arbustos a lo largo de la Interestatal 5, al norte de Los Ángeles. Unos 1,200 campistas tuvieron que ser evacuados.

Univision picture
Por:Univision
Video Incendio forestal quema 15,000 acres en California: “En segundos se empezó a prender todo”

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronostica que este lunes los fuertes vientos seguirían alimentando el voraz incendio que desde el fin de semana ha arrasado miles de acres de maleza seca en las montañas que rodean la Interestatal 5, al norte de Los Ángeles.

En su primer boletín de este lunes, el NWS pone bajo algún tipo de alerta a prácticamente todo el norte de Los Ángeles ya sea por la baja calidad del aire como por fuertes vientos, principal combustible del llamado Post Fire, primer gran incendio forestal del año en la zona.

A última hora del domingo, las autoridades reportaron unos 15,000 acres quemados. Además, el fuego obligó a evacuar a unas 1,200 personas y la reserva Pyramid Lake se cerró a los visitantes

Post Fire: "No se podía ni respirar"

El fuego comenzó el sábado en el área de Gorman, a unas 60 millas al noroeste de Los Ángeles, cerca de un restaurante McDonald's ubicado al pie de la autopista I-5.

"En cuestión de segundos empezó a prender todo, todo estaba explotando. Fue un caos, estaba horrible. No se podía ni respirar", dijo a Univision Elizabeth Mozo, una testigo que vio cómo se inició el fuego.

Ninguna casa llegó a estar amenazada el domingo, pero los funcionarios advirtieron a los residentes de Castaic, hogar de unas 19,000 personas, que deberían prepararse para irse si el fuego avanza más al sur.

“Si estás en un área de advertencia, prepárate con una ‘bolsa de viaje’, con ropa para pasar la noche y tu teléfono celular, tus medicamentos y tus anteojos. Reposte combustible en su automóvil”, dijo Haskett. "Esté preparado para evacuar".


La periodista de Univision, Romi de Frías, constató cómo solo en un negocio había decenas de autos calcinados.

Más de 400 bomberos fueron desplegados enfrentando condiciones sofocantes y peligrosas en el escarpado terreno. Kenichi Haskett, jefe de sección del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, relató que las impredecibles rachas de viento arrojaban brasas desde las llamas a los miembros de su equipo.

Las ráfagas también obstaculizaron los esfuerzos de las tripulaciones de las aeronaves que trabajaban desde el aire. “Cuando hace viento, simplemente se lleva el agua donde no la necesitamos. Así que eso es un desafío", dijo Haskett.

Las llamas avanzaban hacia Pyramid Lake, un destino popular para amantes de los deportes acuáticos que fue cerrado como medida de precaución, arruinándoles el Día del Padre a muchos.

Con información de AP y EFE.

