Casi como pagar la hipoteca dos veces: el pesado 'costo escondido' de tener una casa en EEUU

A esa conclusión llegaron analistas de la web financiera Bankrate. Es posible que un propietario pague en promedio $18,118 al año en los 'costos escondidos' de una vivienda unifamiliar en el país, de acuerdo con el informe. Una cifra que se debe tomar muy en cuenta antes de entrar en el compromiso de adquirir una vivienda.

Equivale a $1,510 al mes, un monto que se suma al pago de la hipoteca y que supone un peso en los ajustados presupuestos de muchos hogares en Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, los pagos hipotecarios se ubicaron a inicios de mayo en una media de $2,201 en el país en medio del avance sostenidos de los precios de las viviendas.

El problema con estos 'costos escondidos' es que son difíciles de bajar o de esquivar, pues entre ellos están los impuestos sobre la propiedad, los seguros de las viviendas y potenciales reparaciones en la casa, explicó Bankrate.

Para llegar a ese promedio de $18,118 al año en 'costos escondidos', Bankrate tomó como referencia una casa valorada en $436,291 en cada estado (excluyendo el Distrito de Columbia) según la base de datos de Redfin. También estimó que una familia gasta cerca del equivalente al 2% del valor de su propiedad en mantenimiento y reparaciones cada año.

Los gastos de una casa en EEUU = a comprar un auto usado cada año

En palabras simples, los costos asociados a tener una casa se asemejan a "comprar un auto usado todos los años", comparó el analista de Bankrate Jeff Ostrowski en un comunicado. "Comprar una vivienda es un factor importante para crear riqueza para muchas personas en Estados Unidos, pero no es algo barato", agregó.

Hace cuatro años, los costos que acompañan tener una casa eran un 26% más bajos y alcanzaban $14,428 al año o $1,202 al mes para una casa unifamiliar, según los cálculos de Bankrate.

Han subido desde 2020 en un efecto dominó que comenzó en medio de la pandemia. Bankrate explicó que dos factores clave entran en juego: por un lado, las casas cuestan bastante más que hace cuatro años —la media de los precios de las casas ha subido un 40% desde marzo de ese año, de $280,700 a $393,500 en marzo pasado, según datos de la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces citados por Bankrate.

Por otro lado, la inflación acumulada desde entonces se empina al 21%. Y, a esos dos factores, se añade el hecho de que los desastres naturales han impulsado también el costo de asegurar una propiedad.

¿Qué se puede hacer entonces? Prepararse bien en lo que respecta a las finanzas del hogar.

"Sin importar dónde vivas asegúrate de incluir cierto colchón en tu presupuesto mensual para absorber el impacto de gastos imprevistos", dijo Ostrowski. "Después de lograr comprar una vivienda debes aumentar tu cuenta de ahorros para emergencias para todas esas reparaciones 'sorpresa'", agregó.

Si vas comprar casa, mirá cómo han cambiado los 'costos escondidos' en cada estado

Hay estados en los que el alza en los pagos de impuestos, seguros y mantenimientos superan la del 26% promedio de país. Y por mucho.

En Utah han subido 44%, en Idaho 39% y en Hawaii 38% entre 2020 y 2024, según Bankrate. Por el contrario, en Alaska, Texas y Louisiana subieron menos que el promedio nacional: solo 14% en el caso de los primeros dos estados y 15% en el caso del tercero.

Aquí puedes revisar a cuánto ascienden los 'costos escondidos' en cada estado.



Nuestro editor de infografías y trabajos especiales Javier Figueroa colaboró con este artículo.

