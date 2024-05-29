Así se duplicó el precio de las casas en 10 años: esto es lo que ocurrió en tu estado

La valoración de esta casa en Miami (Florida) es de...

El valor de las viviendas en EEUU se ha disparado en los últimos años, desencadenando una revalorización residencial sin precedentes, y donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible.

Durante los últimos 10 años, los precios de las viviendas en Estados Unidos se duplicaron, aumentando en promedio un 99%, mientras que en la década anterior solo subieron alrededor del 10%.

La increíble revalorización de esta casa en Miami (en la imagen, arriba) es solo un ejemplo de cómo los precios alcanzaron récords en Florida. Las viviendas compradas hace 10 años en este estado hoy valen, en promedio, mucho más del doble. Florida, junto con Idaho, lidera el aumento de precios, superando ampliamente la media nacional, con aumentos del 150% y 160%, respectivamente.

Subida en el precio de la vivienda en EEUU en los últimos 10 años Variación entre enero 2014 y enero 2024. 0% 50% 100% 150% Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware DC Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Idaho y Florida son los estados con mayores incrementos Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massach. Michigan Minnesota Mississippi Missouri Media EEUU +99% 0% 50% 100% 150% Montana Nebraska Nevada N. Hampshire New Jersey N. Mexico Nueva York Car. del Norte Dak. del Norte Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island Car. del Sur Dak. del Sur Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming Media EEUU +99% Fuente: Serie Temporal Suavizada y Ajustada Estacionalmente del Índice de Valor de Viviendas de Zillow (ZHVI). Subida en el precio de la vivienda en EEUU en los últimos 10 años Variación entre enero 2014 y enero 2024. 0% 50% 100% 150% Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Dist. Columbia Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Idaho y Florida son los estados con mayores incrementos Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Media EEUU +99% 0% 50% 100% 150% Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey Nuevo Mexico Nueva York Carolina del Norte Dakota del Norte Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island Carolina del Sur Dakota del Sur Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming Media EEUU +99% Fuente: Serie Temporal Suavizada y Ajustada Estacionalmente del Índice de Valor de Viviendas de Zillow (ZHVI). Subida en el precio de la vivienda en EEUU en los últimos 10 años Variación entre enero 2014 y enero 2024. 0% 50% 100% 150% 0% 50% 100% 150% Alabama Montana Alaska Nebraska Arizona Nevada Arkansas N. Hampshire New Jersey California Colorado Nuevo Mexico Nueva York Connecticut Delaware Carol. del Norte DC Dak. del Norte Ohio Florida Georgia Oklahoma Oregon Hawaii Idaho Pennsylvania Illinois Rhode Island Car. del Sur Indiana Idaho y Florida son los estados con mayores incrementos Iowa Dak. del Sur Kansas Tennessee Kentucky Texas Louisiana Utah Maine Vermont Maryland Virginia Washington Massachus. Michigan West Virginia Minnesota Wisconsin Wyoming Mississippi Missouri Media EEUU Media EEUU +99% +99% Fuente: Serie Temporal Suavizada y Ajustada Estacionalmente del Índice de Valor de Viviendas de Zillow (ZHVI). Subida en el precio de la vivienda en EEUU en los últimos 10 años Variación entre enero 2014 y enero 2024. 0% 50% 100% 150% 0% 50% 100% 150% Alabama Montana Nebraska Alaska Arizona Nevada Arkansas New Hampshire California New Jersey Colorado Nuevo Mexico Nueva York Connecticut Delaware Carolina del Norte Dist. Columbia Dakota del Norte Florida Ohio Georgia Oklahoma Oregon Hawaii Idaho Pennsylvania Rhode Island Illinois Indiana Carolina del Sur Idaho y Florida son los estados con mayores incrementos Iowa Dakota del Sur Kansas Tennessee Kentucky Texas Utah Louisiana Maine Vermont Maryland Virginia Washington Massachusetts Michigan West Virginia Minnesota Wisconsin Mississippi Wyoming Missouri Media EEUU Media EEUU +99% +99% Fuente: Serie Temporal Suavizada y Ajustada Estacionalmente del Índice de Valor de Viviendas de Zillow (ZHVI).

Hasta 20 estados han vivido incrementos en el precio medio de sus viviendas superiores al 100%, es decir, más del doble de su valor una década antes.

Lawrence Yun, economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) explicó a Univision Noticias que “debido a la escasez de viviendas, los precios están alcanzando máximos históricos y proporcionando incrementos patrimoniales para los propietarios. Sin embargo, por otro lado, los compradores de viviendas se encuentran con obstáculos para ingresar al mercado por las dificultades financieras”.

Mientras que la demanda de casas ha experimentado un notable aumento en los últimos años, la oferta es muy limitada. Nuevos grupos demógráficos, como los ‘millenials’ o los hispanos, han mostrado un fuerte interés en la compra de vivienda, señala el portal de servicios financieros Bankrate . Además, muchos propietarios ingresaron en el mercado en busca de residencias más amplias debido a la pandemia y al auge del trabajo en remoto, optando por retener las suyas al estar ligadas a bajos tipos de interés

En este contexto de alta demanda, la construcción de viviendas no ha seguido el mismo ritmo desde la Gran Recesión de 2008. “Estados Unidos no construyó lo que tendría que haber construido en los últimos 10 años para el nivel actual de población”, agregó Alexis Guini, agente inmobiliario de la agencia Florida Capital Realty.

Propiedades disponibles para la venta Viviendas disponibles por cada 100,000 personas Declaración de la pandemia de Covid-19 1,200 La mayoría de los estados no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. 1,000 800 600 Florida 400 Texas 200 EEUU 0 2018 2020 2022 2024 Fuente: Recuento mensual de listados activos en Estados Unidos de Realtor.com. Propiedades disponibles para la venta Viviendas disponibles por cada 100,000 personas Declaración de la pandemia de Covid-19 1,200 La mayoría de los estados no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. 1,000 800 600 Florida 400 Texas 200 EEUU 0 2018 2020 2022 2024 Fuente: Recuento mensual de listados activos en Estados Unidos de Realtor.com. Propiedades disponibles para la venta Viviendas disponibles por cada 100,000 personas Declaración de la pandemia de Covid-19 1,200 La mayoría de los estados no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. 1,000 800 Florida 600 400 Texas 200 EEUU 0 2018 2020 2022 2024 Fuente: Recuento mensual de listados activos en Estados Unidos de Realtor.com. Propiedades disponibles para la venta Viviendas disponibles por cada 100,000 personas Declaración de la pandemia de Covid-19 1,200 La mayoría de los estados no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. 1,000 800 Florida 600 400 Texas 200 EEUU 0 2018 2020 2022 2024 Fuente: Recuento mensual de listados activos en Estados Unidos de Realtor.com.

La cantidad de viviendas disponibles para su compra se está recuperando lentamente de los mínimos históricos de 2022, pero sigue siendo insuficiente. En Texas y Florida, aunque el número de propiedades a la venta ha vuelto a los niveles previos a la pandemia, los precios continúan aumentando. Guini señaló que la alta demanda causada por la migración hacia estos estados impide satisfacer la demanda por completo: “Lo que se está construyendo ahora lo veremos quizás en un plazo de 18 a 24 meses”, explicó el experto inmobiliario.

En cuanto a los grupos más afectados por estas tendencias, Yun explicó que la escasez de viviendas en el mercado nacional impacta principalmente a los adultos jóvenes que aún no son propietarios, así como a segmentos demográficos que carecen del respaldo financiero familiar necesario para la compra de una casa, como hispanos, asiáticos y negros.

Y es que la formación de nuevas familias crece a un ritmo más rápido que la construcción de casas. La gran falta de viviendas asequibles para hogares con ingresos medios y bajos contribuye significativamente a esta diferencia entre la demanda y la oferta de propiedades, indica el Informe de Asequibilidad y Oferta de Viviendas , publicado por la Asociación Nacional de Realtors.

¿Cuántas casas habría que incorporar al mercado para equilibrar la oferta y la demanda? Viviendas que faltan Abril 2018 300,000 200,000 100,000 Faltan 1,308,170 viviendas 0 Menos de $15,000 Más de $500,000 Ingresos por hogar Se necesitan más de 300,000 casas para satisfacer la demanda de familias con ingresos medios ($75,000) Viviendas que faltan Abril 2023 300,000 200,000 100,000 Faltan 1,998,260 viviendas 0 Menos de $15,000 Más de $500,000 Ingresos por hogar Fuente: Informe de asequibilidad y oferta de vivienda (junio 2023) de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) y Realtor.com. ¿Cuántas casas habría que incorporar al mercado para equilibrar la oferta y la demanda? Viviendas que faltan Abril 2018 300,000 200,000 100,000 Faltan 1,308,170 viviendas 0 Menos de $15,000 Más de $500,000 Ingresos por hogar Se necesitan más de 300,000 casas para satisfacer la demanda de familias con ingresos medios ($75,000) Viviendas que faltan Abril 2023 300,000 200,000 100,000 Faltan 1,998,260 viviendas 0 Menos de $15,000 Más de $500,000 Ingresos por hogar Fuente: Informe de asequibilidad y oferta de vivienda (junio 2023) de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) y Realtor.com. ¿Cuántas casas habría que incorporar al mercado para equilibrar la oferta y la demanda? Se necesitan más de 300,000 casas para satisfacer la demanda de familias con ingresos medios ($75,000) Viviendas que faltan Abril 2018 Abril 2023 300,000 200,000 100,000 Faltan 1,308,170 viviendas Faltan 1,998,260 viviendas 0 Menos de $15,000 Más de $500,000 Menos de $15,000 Más de $500,000 Ingresos por hogar Ingresos por hogar Fuente: Informe de asequibilidad y oferta de vivienda (junio 2023) de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) y Realtor.com. ¿Cuántas casas habría que incorporar al mercado para equilibrar la oferta y la demanda? Se necesitan más de 300,000 casas para satisfacer la demanda de familias con ingresos medios ($75,000) Viviendas que faltan Abril 2018 Abril 2023 300,000 200,000 100,000 Faltan 1,998,260 viviendas Faltan 1,308,170 viviendas 0 Menos de $15,000 Más de $500,000 Menos de $15,000 Más de $500,000 Ingresos por hogar Ingresos por hogar Fuente: Informe de asequibilidad y oferta de vivienda (junio 2023) de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) y Realtor.com.

Las tendencias futuras de los precios a nivel nacional no anticipan grandes variaciones. Yun prevé más máximos históricos debido a la falta de disponibilidad y a las múltiples ofertas persistentes para comprar una vivienda en aproximadamente un tercio de las propiedades listadas. Sobre la posibilidad de un enfriamiento de los precios: “Es poco probable dada la escasez de viviendas”, afirmó.

Metodología y fuentes: Para calcular las subidas en los precios de la vivienda, se utilizó la Serie Temporal Suavizada y Ajustada Estacionalmente del Índice de Valor de Viviendas de Zillow (ZHVI) para todos los hogares, incluidas viviendas unifamiliares y condominios/cooperativas. Las variaciones a lo largo de 10 años se calcularon utilizando el valor medio mensual desde enero de 2014 hasta el mismo mes de 2024. El recuento mensual de propiedades disponibles para la venta incluye casas unifamiliares, condominios y casas adosadas, excluyendo las propiedades pendientes. Para ajustarlo por cada 100,000 personas, se utilizaron las poblaciones de los estados según el censo de EE.UU. (American Community Survey 1-Year). En 2020, se usó la población estimada de 2019 debido a la falta de encuesta por la pandemia de Covid-19, y para 2023 y 2024, se utilizó la población de 2022, la última encuesta disponible. Los datos sobre el inventario de viviendas fueron recopilados del Recuento de Listados Activos en los Estados Unidos, proporcionados por Realtor.com. La estimación de la cantidad de viviendas faltantes por nivel de ingresos es calculada por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) y Realtor.com en su Informe de Asequibilidad y Oferta de Viviendas de junio de 2023. Crédito de la imagen de apertura:

GoogleEarth.

Más historias visuales