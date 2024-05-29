Así se duplicó el precio de las casas en 10 años: esto es lo que ocurrió en tu estado

Subida en el precio
de la vivienda en EEUU
en los últimos 10 años
Variación entre enero 2014 y enero 2024.
0%
50%
100%
150%
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
DC
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Idaho y Florida son los estados con mayores incrementos
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massach.
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Media EEUU
+99%
0%
50%
100%
150%
Montana
Nebraska
Nevada
N. Hampshire
New Jersey
N. Mexico
Nueva York
Car. del Norte
Dak. del Norte
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
Car. del Sur
Dak. del Sur
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Media EEUU
+99%
Fuente: Serie Temporal Suavizada y Ajustada Estacionalmente del Índice de Valor de Viviendas de Zillow (ZHVI).
Propiedades disponibles para la venta
Viviendas disponibles
por cada 100,000 personas
Declaración de la
pandemia de Covid-19
1,200
La mayoría de los estados no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia.
1,000
800
600
Florida
400
Texas
200
EEUU
0
2018
2020
2022
2024
Fuente: Recuento mensual de listados activos en Estados Unidos de Realtor.com.
¿Cuántas casas habría que incorporar al mercado
para equilibrar la oferta y la demanda?
Viviendas que faltan
Abril 2018
300,000
200,000
100,000
Faltan 1,308,170
viviendas
0
Menos de
$15,000
Más de
$500,000
Ingresos por hogar
Se necesitan más de 300,000 casas para satisfacer la demanda de familias con ingresos medios ($75,000)
Viviendas que faltan
Abril 2023
300,000
200,000
100,000
Faltan 1,998,260
viviendas
0
Menos de
$15,000
Más de
$500,000
Ingresos por hogar
Fuente: Informe de asequibilidad y oferta de vivienda (junio 2023) de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) y Realtor.com.
Para calcular las subidas en los precios de la vivienda, se utilizó la Serie Temporal Suavizada y Ajustada Estacionalmente del Índice de Valor de Viviendas de Zillow (ZHVI) para todos los hogares, incluidas viviendas unifamiliares y condominios/cooperativas. Las variaciones a lo largo de 10 años se calcularon utilizando el valor medio mensual desde enero de 2014 hasta el mismo mes de 2024.
El recuento mensual de propiedades disponibles para la venta incluye casas unifamiliares, condominios y casas adosadas, excluyendo las propiedades pendientes. Para ajustarlo por cada 100,000 personas, se utilizaron las poblaciones de los estados según el censo de EE.UU. (American Community Survey 1-Year). En 2020, se usó la población estimada de 2019 debido a la falta de encuesta por la pandemia de Covid-19, y para 2023 y 2024, se utilizó la población de 2022, la última encuesta disponible. Los datos sobre el inventario de viviendas fueron recopilados del Recuento de Listados Activos en los Estados Unidos, proporcionados por Realtor.com.
La estimación de la cantidad de viviendas faltantes por nivel de ingresos es calculada por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) y Realtor.com en su Informe de Asequibilidad y Oferta de Viviendas de junio de 2023.
