¿No has podido comprar una casa porque no te alcanza para el pago mensual? Las noticias son poco alentadoras

Las tasas de interés de las hipotecas cerraron abril por encima del 7% por primera vez en lo que va del 2024, de acuerdo con datos de la hipotecaria Freddie Mac. Ese número ha alejado a algunas de las personas que estaban pensando comprar una vivienda y las noticias posiblemente no vuelvan a ser alentadoras en los próximos meses.

Aquí te explicamos tres factores clave que incidirán en el mercado de la vivienda.

🔴 Las tasas hipotecarias permanecerán altas

En abril, las tasas de los préstamos hipotecarios a 30 años cruzaron otra vez el umbral del 7%, de acuerdo con datos de Freddie Mac. Y no se anticipa que bajen mucho desde ese nivel en el futuro cercano.

Esto debido a que la Reserva Federal posiblemente mantendrá por más tiempo su tasa de interés de referencia (que está en un rango de 5.25% a 5.5%), un barómetro que incide en muchas otras tasas de interés, en un nivel alto para frenar una inflación que sigue costando enfriar en Estados Unidos.

"Nuestro escenario base es que la Reserva Federal recortará la tasa hacia fines del año. Como resultado, esperamos que las tasas hipotecarias permanezcan elevadas durante casi todo el 2024", previó Freddie Mac en un informe. "Estas tasas altas llevarán a que los posibles compradores tengan que reajustar sus expectativas", agregó.

🔴 Habrá una cantidad limitada de casas en venta

Y la razón principal para esa cantidad limitada de viviendas en venta está estrechamente relacionada con las tasas de interés de las hipotecas. Las personas que compraron viviendas con tasas bajísimas difícilmente querrán vender para tener que entonces adquirir otra a tasas mucho más altas.

Así lo explica Freddie Mac. Por un lado las tasas elevadas han hecho que comprar una casa sea algo "fuera del alcance de muchos posibles compradores". Por el otro, los propietarios de casas se están frenando a la hora de poner sus casas a la venta y ello mantiene bajos los inventarios de propiedades disponibles.

"Muchos propietarios de casas son renuentes a vender sus viviendas para tener que moverse a otra, porque ya se habían asegurado tasas hipotecarias históricamente bajas del 3.2% en 2020 y del 3.06% en 2021", precisó Freddie Mac.

Recordemos que esas tasas se vieron en esos años cuando la Reserva Federal llevó su tasa de interés de referencia a cerca de cero para alentar una economía prácticamente paralizada por la pandemia del covid-19.

🔴 Y los precios también seguirán elevados

Una cosa lleva a la otra y, si no hay muchas casas a la venta, los precios tienden a subir. Es lo que precisamente mostró un reciente informe de Redfin. Por primera vez en casi dos años, los precios de las viviendas no bajaron en ningún área metropolitana de Estados Unidos.

Precios y tasas altas se convierten entonces en un cóctel muy desalentador para quienes tienen planes de comprar una casa o apartamento en el país.

"A nivel nacional, el precio de venta medio de una casa subió a casi un récord de $383,188" en abril frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el reporte de Redfin. "Los precios y tasas de interés altos han elevado el pago mensual medio de una vivienda a un récord de $2,890, 15% más que el año pasado", agregó.

