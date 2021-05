Biden emite orden ejecutiva para reforzar la seguridad informática tras el ciberataque al oleoducto

Los proveedores que no cumplan con estos nuevos requisitos en un margen de 6 meses serán excluidos de las compras de software por parte del Gobierno, lo que puede derivar en la pérdida de sus negocios.

El Gobierno federal espera que estos nuevos estándares, que detallará el Departamento de Comercio, también los adopte el sector privado, dado que parte de los ciberataques , como este último a la red de oleoductos Colonial , van dirigidos a empresas que no son de titularidad pública.

Urgen aprobar el plan de infraestructuras

“Esto no es un extra, esto no es un lujo, esto no es una opción”, dijo a reporteros en la Casa Blanca el miércoles. “Esto debe ser clave en la manera como reforzamos la seguridad de la infraestructura”.