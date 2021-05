Señalan a DarkSide, que se promueve como un 'Robin Hood' digital, como responsable del ciberataque a oleaducto

Hackers exigen pago

DarkSide asegura que no ataca blancos médicos, educativos ni gubernamentales, sino solamente a las grandes compañías, y que dona una porción de lo obtenido a organizaciones de caridad. Ha estado activo desde agosto y, tal como lo hacen los grupos más poderosos de “ransomware”, es conocido por no atacar organizaciones en países que solían pertenecer al bloque soviético.

Colonial no detalló si había realizado un pago o negociaba un rescate, y DarkSide tampoco anunció el ataque en su sitio de la internet profunda ni ha respondido a las solicitudes de reporteros de The Associated Press.