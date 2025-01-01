Lo que sabemos del ataque con un vehículo en Nueva Orleans que deja 15 muertos

Video Identifican al sospechoso del atropellamiento masivo en Nueva Orleans: se investiga si hay otros involucrados

El conductor de una camioneta arrolló a una multitud de peatones congregados en el bullicioso barrio francés de Nueva Orleans a primera hora del día de Año Nuevo, matando al menos a 15 personas e hiriendo a más de 30. El sospechoso murió en un tiroteo con la policía, informaron las autoridades.

El atentado del miércoles se produjo en la calle Bourbon, conocida en el mundo como uno de los mayores destinos de las fiestas de Nochevieja. Grandes multitudes se habían congregado en la ciudad antes del partido de desempate de fútbol universitario Sugar Bowl, programado para el miércoles en el cercano Superdome. El partido ha sido aplazado hasta el jueves por la noche en vista del atentado.



Esto es lo que sabemos sobre el atentado.

1. ¿Qué ocurrió en Nueva Orleans el 1 de enero de 2025?

La policía informó de que un conductor esquivó un bloqueo policial y se lanzó a toda velocidad contra la multitud congregada en Bourbon Street sobre las 3:15 de la madrugada del miércoles, cuando las personas se reunían para celebrar el Año Nuevo.

Al menos 15 personas murieron y 35 resultaron heridas y fueron trasladadas a cinco hospitales locales.

Dos agentes de policía heridos en el tiroteo con el sospechoso se encuentran estables.

2. ¿Quién es el conductor sospechoso del ataque en Bourbon Street y cuál era su móvil?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dijo que el conductor era Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense de Texas que perteneció al Ejército.

En la camioneta que usó para el ataque se encontró una bandera que representaba al grupo Estado Islámico y el FBI dijo que buscaba determinar si estaba asociado con alguna organización terrorista. El ataque comenzó a ser investigado como un acto de terrorismo.

Alethea Duncan, agente especial adjunta a cargo de la oficina de campo del FBI en Nueva Orleans, dijo durante una conferencia de prensa que la agencia no cree que Jabbar actuara solo.

La comisaria de policía Anne Kirkpatrick dijo que el conductor estaba “empeñado en crear la carnicería y los daños que causó” e intentó “atropellar a tanta gente como pudo”.

3. ¿Qué han encontrado las autoridades sobre el atropellamiento masivo en Nueva Orleans?

Se encontraron armas y bombas caseras en el vehículo del sospechoso, según un boletín de inteligencia de la Policía Estatal de Luisiana obtenido por The Associated Press.

El FBI dijo que también se localizaron otros posibles artefactos explosivos en el barrio francés y según el boletín de inteligencia, las imágenes de vigilancia mostraban a tres hombres y una mujer colocando uno de los múltiples artefactos explosivos improvisados.

3. ¿Quiénes estaban entre la multitud en Bourbon Street?

Según las autoridades, Bourbon Street estaba llena de personas que brindaban por el comienzo de 2025 y asistían a fiestas de Nochevieja cuando se produjo el atentado.

La afluencia de público a Nueva Orleans se ha disparado en previsión del partido de desempate de fútbol universitario de la Sugar Bowl entre Georgia, número 2, y Notre Dame, número 3.

El partido se ha aplazado hasta el jueves por la noche.

4. ¿Qué protecciones hay para los peatones en Bourbon Street?

Documentos de la ciudad muestran que Nueva Orleans ha estado en medio de un gran proyecto para eliminar y reemplazar las barreras diseñadas para evitar ataques de vehículos a lo largo de la calle Bourbon.

El proyecto comenzó en noviembre y consiste en sustituir las antiguas barreras por otras nuevas de acero inoxidable desmontables.

5. ¿Se han producido atentados mortales similares con vehículos?

El atentado del miércoles en Nueva Orleans es el último ejemplo de utilización de un vehículo como arma en todo el mundo para perpetrar actos de violencia masiva.

Esta tendencia ha alarmado a las fuerzas del orden, ya que puede resultar difícil protegerse contra este tipo de atentados.

El mes pasado, un médico saudita de 50 años embistió un mercado navideño repleto de compradores en la ciudad alemana de Magdeburgo, matando a cuatro mujeres y a un niño de 9 años.