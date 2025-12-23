Guardia Nacional Trump enviará 350 soldados de la Guardia Nacional a Nueva Orleans antes de fin de año Los críticos han argumentado que el despliegue de la Guardia Nacional es injustificado y podría causar temor en la comunidad, y señalan que, en realidad, Nueva Orleans ha experimentado una disminución en las tasas de delitos violentos.

Video Empleado cierra la puerta de tienda a la Patrulla Fronteriza y al jefe Greg Bovino: “Ve a otro lado”

La administración Trump desplegará 350 efectivos de la Guardia Nacional en Nueva Orleans antes de Año Nuevo, lo que supone otro envío de tropas federales en la ciudad al mismo tiempo que se está llevando a cabo una campaña de control de la inmigración liderada por la Patrulla Fronteriza.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo el martes que los miembros de la Guardia, al igual que en otros despliegues en grandes ciudades, tendrán la tarea de apoyar a los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley, de dependencias como el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. Parnell añadió que se prevé la presencia de los soldados de la Guardia Nacional en la ciudad hasta febrero de 2026..

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, republicano, elogió y agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por coordinar el despliegue y predijo que la presencia de la Guardia tendría un impacto positivo.

"Nos ayudará a seguir reprimiendo la violencia aquí en la ciudad de Nueva Orleans y en otros lugares de Louisiana", dijo Landry en una aparición en el programa "The Will Cain Show" de Fox News.

Los críticos han argumentado que el despliegue de la Guardia Nacional es injustificado y podría causar temor en la comunidad, y señalan que, en realidad, Nueva Orleans, gobernada por demócratas, ha experimentado una disminución en las tasas de delitos violentos.

La medida del gobierno federal se produce en un momento en que los agentes de la Patrulla Fronteriza llevan a cabo una campaña de represión de la inmigración desde principios de mes. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes han detenido a varios cientos de personas durante las dos primeras semanas de lo que se prevé que sea una operación de varios meses de duración con el objetivo de realizar 5,000 detenciones.

En septiembre, Landry pidió a Trump que enviara 1,000 soldados financiados con fondos federales a las ciudades de Louisiana, alegando su preocupación por la delincuencia. Landry ha elogiado a Trump por enviar tropas a otras ciudades, como Washington y Memphis, Tennessee.

El gobernador Landry, un aliado de Trump

El presidente también se ha encaprichado con Landry. El domingo, Trump anunció que nombraría al gobernador como su enviado especial a Groenlandia, el vasto y estratégico territorio semiautónomo de Dinamarca que, según Trump, Estados Unidos debe conquistar.

Nueva Orleans ha estado en camino durante gran parte del año de tener el número más bajo de asesinatos en décadas, según datos preliminares del departamento de policía de la ciudad. Hasta el 1 de noviembre se han producido 97 homicidios en 2025, incluidos los 14 juerguistas que murieron el día de Año Nuevo durante un ataque con un camión en Bourbon Street.

Un veterano del Ejército de los Estados Unidos que conducía una camioneta con la bandera del grupo Estado Islámico causó una masacre en la ruidosa celebración de Año Nuevo de Nueva Orleans al sortear un bloqueo policial y arrolló al grupo de víctimas antes de ser abatido a tiros por la policía.

Según las cifras de la ciudad, el año pasado se produjeron 124 homicidios y 193 en 2023. Los robos a mano armada, las agresiones con agravantes, los secuestros de vehículos, los tiroteos y los delitos contra la propiedad también han experimentado una tendencia a la baja.

Nueva Orleans no es ajena a la presencia de miembros de la Guardia Nacional en la ciudad. En enero, se enviaron 100 miembros de la Guardia a la ciudad para ayudar con las medidas de seguridad tras el ataque con camión del día de Año Nuevo. Los miembros de la Guardia también estuvieron presentes en los principales eventos de la ciudad este año, como el Super Bowl y el Mardi Gras.

